7人組音楽グループ「XG」が、5月31日（日本時間6月1日）、ドジャースタジアムでのドジャース―フィリーズ戦で始球式に登場した。

ドジャースからの招待で、日本も含め初めて始球式を執り行うこととなったXG。リーダーのJURINは、この日先発投手を務めた山本由伸投手の18番、CHISAはロバーツ監督の30番、HINATAはフレディ・フリーマンの5番、HARVEYは佐々木朗希投手の11番、JURIAはクレイトン・カーショウ選手の22番、MAYAはムーキー・ベッツ選手の50番、COCONAは大谷翔平投手の17番と、それぞれがドジャース選手の背番号ユニフォームを着てマウンドに上がった。

メンバーが見守る中、JURINが、捕手を務めた佐々木に対して投球し、観客を大いに盛り上げた。投球後は、佐々木やこの日誕生日を迎えたロバーツ監督とマウンド上で交流し記念撮影を行った。ドジャース公式SNSでは、山本由伸との集合写真も公開された。

投球したJURINは「初めての始球式がドジャー・スタジアムということで、朝から心臓がバクバクで緊張してたんですが、楽しんで投げることが出来ました！貴重な体験が出来、大変光栄です！」と大喜び。また、MAYAは「LAのALPHAZ（XGのファンの総称）のみんなに会えて本当に嬉しかったです！久しぶりにみんなに会えてすごく幸せでした。そして、これから始まる北米ツアーも本当に楽しみにしています！また、みんなに会えるのが楽しみです！」と、今後の活動への意欲を高めた。