犬が腰の痛みを感じているときにみせるサイン

1.動き出したときぎこちなくなることがある

犬が腰の痛みを感じているとき、動き出したときぎこちなくなることがあります。

“ぎこちない”というのは、犬が起き上がるときや立ち上がるとき、スッと動き出すことができず、“よっこいしょ”のような、何だか違和感のある起き上がり方や立ち上がり方をする様子です。

手足に力が入っていないようにも感じられることがありますし、シニア犬であれば、高齢だから体力や筋力の問題かな…のようにも感じられることがあります。

上手く起き上がることができず、“よっこいしょ”を何度も繰り返してやっと起き上がることができることもあります。

立ち上がるときであれば、立ち上がろうとして失敗し、しりもちをついてしまうこともあります。

腰まわりの筋肉や関節に炎症や痛みが起きているのではないかと考えることができます。ぎこちない程度なのであれば、鈍い痛みがあるのかもしれません。

動き出そうとするとき、痛みが走ることを懸念して、起き上がりや立ち上がりを慎重に行うことで、痛みを和らげようとしているのでしょう。

2.不自然な歩き方をすることがある

腰に痛みがあるとき、犬の歩き方に変化が見られることがあります。

軽快に歩いていたのに、最近はのんびり歩くようになったという程度では、季節的に暑いからなのかな…、体力の衰えかな…、疲れてるのかな…くらいにしか感じられないかもしれません。

普段から愛犬の歩く様子をよく観察している場合では、歩幅が小さくなったように感じられたり、足をかばうような歩き方をするようになったり、体を左右に揺らしながら歩くようになったと感じられることがあります。

また、お散歩の途中で急に立ち止まることが増えた、片足をかばうように歩くことがある、急に座り込むことがある、お散歩に行きたがらないなどの様子が見られることもあります。

平坦な道を歩いているときは大丈夫でも、段差のある場所や坂道では、急に歩き方の変化が見られる場合では、腰椎や神経への負担や痛みが関係している可能性があります。

3.触られたり抱っこされたりすることを嫌がることがある

腰に強い痛みがあるとき、触ろうとすると唸り声を上げて威嚇したり、抱っこしようとするとガウッと吠えて怒ったりすることがあります。

嫌がる犬を無理に触ったり抱っこしたりすると、痛みから「キャンキャンッ！！」と、甲高い声を上げて鳴き叫ぶことがあります。

たまに嫌がることがあるのであれば、痛みが弱いとき、痛みが強いときがあるのかもしれません。常に嫌がるのであれば、慢性的な強い痛みがあるのではないかと考えることができます。

すぐに病院へ行くべき症状

悪化する可能性を考えると、普段の愛犬の「動き」に違和感がある時点で、動物病院へ連れて行くべきであると言えます。

起き上がりづらそう、立ち上がりづらそう、歩き方がおかしい、などと感じられるときは、早めに獣医師に相談しましょう。

触れたとき、抱っこしたとき、明らかに痛がる様子があれば、すぐに動物病院へ行くべきです。痛みから食欲や元気がなくなってしまうことがあります。

また、起き上がることができない、立ち上がることができない、呼吸が荒く体を震わせているということがあれば、緊急性が高いと言えます。

まとめ

犬が腰の痛みを感じているときにみせるサインを3つ解説しました。

動き出したときぎこちなくなることがある 不自然な歩き方をすることがある 触られたり抱っこされたりすることを嫌がることがある

犬の腰の痛みは、筋肉の疲労から起こることがあります。たくさん運動をした後は、疲労を和らげるためのマッサージをしてあげるとよいと思います。

犬の腰の痛みの原因には、神経のトラブルや関節の疾患、椎間板ヘルニアなどを考えることができます。

歩行が困難になったり、麻痺で歩くことができなくなったり、寝たきりになる場合もありますので、軽視しないようにしましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)