6月30日よりフジテレビで放送、FODで配信がスタートする加藤清史郎主演ドラマ『スピナーベイト』の制作発表記者会見が、6月1日に東京・飯田橋のホテルメトロポリタン エドモントで行われ、主演の加藤をはじめ、駿河太郎、萩原護、奥野壮、高橋侃、桃児、吉澤要人、吉村界人が登壇した。

参考：加藤清史郎主演、萩原護、奥野壮ら共演 此元和津也原作『スピナーベイト』6月より放送

本作は、漫画『セトウツミ』やアニメ『オッドタクシー』のオリジナル脚本、『シナントロープ』『ホウセンカ』の原作・脚本などを手がける此元和津也の漫画『スピナーベイト』（幻冬舎コミックス刊）を実写ドラマ化する青春クライムサスペンス。

加藤が演じるのは主人公・三井宏太。親友の内新次郎（萩原護）の誘いでフィッシング部に入部する。町の秩序を守る正義の味方と聞いていたが、その実態はヤクザが元締めをする恐喝まがいの自警団“スピナーベイト”だった。強引に犯罪を取り締まり、稼いだポイントによって絶対服従の序列が決定する中、三井は未だゼロポイントのまま、鬱屈した日々を過ごしている。同じ頃、町を揺るがす連続殺人事件が発生。そして三井の前に、殺人犯の手帳を拾ったという不審な男・吉見健太郎（駿河太郎）が現れる。

会見では、「役作りの思い出」を尋ねられた加藤が「役作りに対して自分は特別なことはしない」と自身の演技への姿勢を答えつつ、夜の撮影が多かったことに触れ、「思い出は夜食のそばとうどん」と現場のエピソードを語った。加藤と撮影をともにすることが多かったという駿河も、「（思い出は）夜にあったかいご飯を食べられたこと」と続ける。撮影時期はまだ寒さの残る日々で、川沿いでの撮影も多かったというが、「制作陣の心意気」に感謝を述べた。

萩原は自身の演じる内進次郎について「いじめられっ子感」が出るように演じたとし、撮影時に見かけた大きな月が思い出に残っていると振り返った。

スピナーベイトのリーダー・寺山大輝を演じる奥野は、寺山が元サッカー部であるという設定からリフティングシーンを撮影すると伝えられており、未経験ながら練習に励んでいたという。ところが現場の判断で「その場で“撮らないです”と言われて（笑）」と裏話を明かし、会場の笑いを誘った。スピナーベイトのナンバー2・玉城剛志を演じる高橋は「僕はもう30歳で……」と制服を着ることに違和感があると自虐気味に話しつつ、「もう一回青春を味わえた」と撮影の思い出を語った。

火原蓮を演じる桃児は、「（火原は）自分より下の立場の人間には暴力を振るうような人間」と自信が演じた役柄について紹介しつつ、「意外と人間らしい」ところもあると明かした。同じくスピナーベイトのメンバー・高橋泰人を演じる吉澤は「口数が少ないなかでどう視聴者の方に観てもらうか試行錯誤した」と役どころを明かす。また、寒い日の撮影が続いた現場で「ずっとマフラーを付けているキャラクターだったからラッキーだった」と微笑ましいエピソードを披露した。

スピナーベイトの“元締め”である亀貝達也を演じる吉村は、「学生の登場人物と関わることは少なかった」としつつも、大人の人間関係ではなく学生のヒエラルキーを描く本作を近年のドラマでは「懐かしい」作品だと印象を述べた。

続いて「撮影の合間」にしていたことについて尋ねられると、加藤は時系列がバラバラなまま撮影が進行したことに触れた。監督を務めた平瀬遼太郎が大きな作品愛を抱いていることを明かし、「この場面の三井はまだカッコよくなってほしくない」「まだ幸せになってほしくない」など、順不同に撮影される一つ一つのシーンで三井がどんな心情を抱いているか、平瀬とともに綿密な打ち合わせを重ねたエピソードを披露した。

駿河は遠方の現場が多かったなかで、「待機時間で寝れるから自分の車で来てよかった（笑）」と冗談まじりにハードスケジュールなエピソードを語り、加藤も「（吉見は）ずっとしゃべってるから！」と被せた。一方で萩原や奥野、高橋らは撮影の合間に銭湯に行くなど仲睦まじい時間もあったと語り、そこでの会話が撮影に好影響をもたらしたという。

撮影中のハプニングについて尋ねられると、加藤は「（三井は）走っていることが多い。全体の6割くらいは走っている」と明かす。第1話で走っている最中に転ぶシーンで手の皮をすり剥いてしまうアクシンデントがあったという。本人は何事もなかったかのように語っているが、加藤の貫禄とプロ意識を感じさせる。また、そのほかのスピナーベイトメンバーを演じた面々からは「（自分たちより）風が強くてメイクさんたちが大変だった」とスタッフを気遣うコメントが。

会見の最後には登壇者それぞれから視聴者に向けてメッセージが送られた。加藤は「生き方を学んだ」作品になったと語る。駿河は本作の原作のファンだったことを明かし、平瀬監督の作品愛と映像化へのこだわりに「感動した」とコメント。平瀬監督は本作で初めて連ドラを手がけることになったが、平瀬の愛とこだわりを強調して「それが伝わればと思います」と締め括った。同じく萩原も「監督の熱量」が見どころだと語り、奥野も「いい作品だと自負している」と撮影の達成感を明かした。

高橋は、過去に出演した『シナントロープ』（テレ東系）の脚本も手がけた此元が、第44回向田邦子賞を受賞したことに触れ、祝福の意を表した。なお高橋と萩原は『シナントロープ』からの引き続きの共演となる。

桃児は「スタッフさんも含めて暖かいチーム」だったと振り返り、続けて吉澤も「最後まで楽しい日々を味わってほしい」と視聴者へのメッセージを送る。

最後に吉村は、学生メンバーから続いてコメントを求められたことに対して「この流れで話しずらい（笑）」と語り、笑いを誘いつつ「自分も好きになった」作品だと語り、放送への期待を煽るコメントで締め括った。（文＝徳田要太）