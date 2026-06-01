ABEMAとテレビ朝日報道局の共同プロジェクトによる新たな報道検証ドキュメンタリー番組『改めて、取材しました。』が、2026年6月6日より毎週土曜午後11時に全5回で放送される。

（関連：【画像あり】毎回変わる番組のナレーター陣）

本番組は、かつて世間を騒がせた人物や事件、複雑な背景を持つ社会問題を“改めて取材”し、当時は十分に光が当たらなかった視点から事象を見つめ直す報道検証ドキュメンタリー。「あの騒動は結局なんだったのか」「当時、何が語られていなかったのか」という問いに向き合い、当時とは異なる角度から検証していく。

6月6日の#1と6月13日の#2では、「関東連合」と「児童買春・小児性愛」をテーマに放送。関東連合元リーダー・見立真一容疑者について、取材の中で浮上した“カンボジア潜伏説”を追い、近年問題となっている匿名・流動型犯罪グループ“トクリュウ犯罪”との関与に迫る。後半では、東南アジアのラオスを舞台にした児童買春の実態や、小児性愛者の葛藤・治療・更生のプロセス、AI技術を悪用したディープフェイクの問題などにも踏み込む。

6月20日の#3では、千葉・柏の人気ラーメン店「王道家」に密着し、“スパルタ指導”と令和時代の人材育成を検証。6月27日の#4では、夜の街で働く女性など若者が抱える悩みや、中年の孤独、孤独死をめぐる関係者への取材を通して、“孤独・孤立”という社会課題を見つめる。

また、番組では各テーマに合わせて毎回異なるナレーターを起用。#1、#2の「関東連合」では声優の東地宏樹、「児童買春・小児性愛」は紗倉まなが担当する。あわせて#3「スパルタ修業」では、俳優の坂上忍の参加が決定している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）