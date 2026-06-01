■台風6号(チャンミー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月1日15時50分発表 気象庁

1日15時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 那覇市の南南西約90km

中心位置 北緯25度30分 (25.5度)

東経127度10分 (127.2度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (11 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 185 km (100 NM)

西側 150 km (80 NM)

15m/s以上の強風域 東側 500 km (270 NM)

西側 390 km (210 NM)

1日16時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 那覇市の南西約80km

中心位置 北緯25度40分 (25.7度)

東経127度10分 (127.2度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (11 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 185 km (100 NM)

西側 150 km (80 NM)

15m/s以上の強風域 東側 500 km (270 NM)

西側 390 km (210 NM)



2日3時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美市の西南西約140km

予報円の中心 北緯27度50分 (27.8度)

東経128度20分 (128.3度)

進行方向、速さ 北北東 20 km/h (12 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 45 km (25 NM)

暴風警戒域 東側 230 km (125 NM)

西側 190 km (105 NM)

2日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 種子島付近

予報円の中心 北緯30度40分 (30.7度)

東経131度10分 (131.2度)

進行方向、速さ 北東 35 km/h (19 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 南東側 250 km (135 NM)

北西側 210 km (115 NM)

■台風はカーブし本州へ...

3日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 銚子市の南南西約40km

予報円の中心 北緯35度25分 (35.4度)

東経140度40分 (140.7度)

進行方向、速さ 東北東 45 km/h (23 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)

暴風警戒域 南東側 250 km (135 NM)

北西側 210 km (115 NM)

4日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯36度50分 (36.8度)

東経145度40分 (145.7度)

進行方向、速さ 東北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)



■台風は影響は東京にも...

気象庁発表

台風第６号の接近に伴い、伊豆諸島では、３日は、土砂災害や暴風、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、東京地方では、大雨や土砂災害、強風、高波に注意・警戒してください。

［気象概況］

台風第６号は、１日６時には宮古島の東南東にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心の東側１８５キロ以内と西側１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。台風は、今後発達しながら沖縄の南を北上し、２日からは東よりに進路を変えて、３日は暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近するおそれがあります。



［雨の予想］

伊豆諸島では、前線や台風本体の発達した雨雲により、３日は非常に激しい雨が降り、警報級の大雨となる所がある見込みです。また、東京地方では、雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東京地方 ５０ミリ

伊豆諸島北部 １００ミリ

伊豆諸島南部 １００ミリ

その後、３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東京地方 １２０ミリ

伊豆諸島北部 ２００ミリ

伊豆諸島南部 ２００ミリ



［風の予想］

伊豆諸島では、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹くでしょう。また、東京地方では、非常に強い風が吹く見込みです。台風の進路や発達の程度によっては、暴風となる可能性があります。

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東京地方 ２３メートル（３５メートル）

伊豆諸島北部 ２５メートル（３５メートル）

伊豆諸島南部 ３０メートル（４５メートル）



［波の予想］

伊豆諸島では、３日はうねりを伴って猛烈にしけるでしょう。東京地方では、台風の進路や発達の程度によっては、警報級の高波となる可能性があります。

３日に予想される波の高さ

東京地方 ２．５メートル

伊豆諸島北部 ８メートル うねりを伴う

伊豆諸島南部 １０メートル うねりを伴う



［防災事項］

伊豆諸島では、３日は、土砂災害や暴風、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、塩害にも注意してください。東京地方では、低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害、強風、高波に注意・警戒してください。

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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