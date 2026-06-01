「ホントおしゃれさんになったよね」岸優太、スタイリッシュな私服姿に「Tシャツ破れてる」の声
アイドルグループ・Number_iの岸優太さんは5月31日、自身のInstagramを更新。白で統一したスタイリッシュな私服ショットを披露しました。
【写真】岸優太のおしゃれな私服ショット
記事執筆時点で10万件を超える「いいね！」が集まり、コメントでは「ホントおしゃれさんになったよね」「ホワイトコーディネート素敵」「岸くん着こなし上手」「もーかっこいいんだって」「今日もTシャツ破れてる」「夏いっ！かっこよ！！！」など、絶賛の声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】岸優太のおしゃれな私服ショット
「夏いっ！かっこよ！！！」岸さんは「#Kcgram」とハッシュタグを添え、4枚の写真を公開。デニムのバケットハットに、首元にダメージ加工が施された白いTシャツ、白いショートパンツを合わせたコーディネートです。シンプルながらも洗練された着こなしが印象的なショットとなっています。
「鍛えられた胸筋にドキドキだよぉ」5月15日にも私服ショットを披露した岸さん。「もう半袖ライフやっちゃってます？？？？！！！！！！！！！！」とつづり、6枚の写真を公開しました。白いTシャツにデニムパンツ、黒いキャップを合わせたシンプルなコーディネートで、こちらも岸さんらしい自然体な魅力があふれる投稿です。ファンからは「岸くんのファッションだいすきです」「素敵すぎて泣きそう」「鍛えられた胸筋にドキドキだよぉ」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)