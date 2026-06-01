オスカー、尾碕真花の“退所”発表に声明「現在も契約期間中」「極めて遺憾」 本人は退所報告＆14年に感謝つづる、「リュウソウジャー」など出演
オスカープロモーションがきょう1日、公式サイトを更新。所属している尾碕真花（25）について、声明を発表した。
【写真】真っ白な画像を添え…尾碕真花の“退所”発表（全文）
オスカープロモーションは「当社所属タレント尾碕真花に関して」と題し「このたび、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社からの退所を発表いたしました」と発表。「尾碕真花より当社へ一方的に退所の意思が通知されていたことは事実ですが、当社と尾碕真花の専属マネジメント契約は現在も契約期間中であり、また、当社と尾碕真花が専属マネジメント契約の解除に合意した事実もございません」と説明した。
また「当社としましては、尾碕真花が当社の了承なく、退所を発表したことについて極めて遺憾であり、スポンサー様、ご関係者の皆様ならびにファンの皆様には、ご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
最後に「本件につきましては、当社として適切に対応してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と締めくくった。
一方、尾碕はきょう1日、自身のインスタグラムで、真っ白な画像とともに同事務所を退所したことを発表。「ご報告」と題し、「関係者の皆様、いつも応援してくださる皆様へ この度、尾碕真花は2026年5月31日をもちまして、オスカープロモーションを退所いたしました」と報告。
「約14年にわたりお世話になり、さまざまなことを学ばせてくださった事務所の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。今後の活動につきましては、改めてご報告させていただければと思っております。これからも俳優業をはじめ、より一層邁進してまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします」と伝えていた。
尾碕は、2000年12月2日生まれ、高知県出身。2012年、『第13回全日本国民的美少女コンテスト』で審査員特別賞を受賞。14年3月、アイドルグループ・X21のメンバーとして「明日への卒業」でCDデビュー。TBSのドラマストリーム『シンデレラ クロゼット』やフジ月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』などに出演した。
【写真】真っ白な画像を添え…尾碕真花の“退所”発表（全文）
オスカープロモーションは「当社所属タレント尾碕真花に関して」と題し「このたび、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社からの退所を発表いたしました」と発表。「尾碕真花より当社へ一方的に退所の意思が通知されていたことは事実ですが、当社と尾碕真花の専属マネジメント契約は現在も契約期間中であり、また、当社と尾碕真花が専属マネジメント契約の解除に合意した事実もございません」と説明した。
最後に「本件につきましては、当社として適切に対応してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と締めくくった。
一方、尾碕はきょう1日、自身のインスタグラムで、真っ白な画像とともに同事務所を退所したことを発表。「ご報告」と題し、「関係者の皆様、いつも応援してくださる皆様へ この度、尾碕真花は2026年5月31日をもちまして、オスカープロモーションを退所いたしました」と報告。
「約14年にわたりお世話になり、さまざまなことを学ばせてくださった事務所の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。今後の活動につきましては、改めてご報告させていただければと思っております。これからも俳優業をはじめ、より一層邁進してまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします」と伝えていた。
尾碕は、2000年12月2日生まれ、高知県出身。2012年、『第13回全日本国民的美少女コンテスト』で審査員特別賞を受賞。14年3月、アイドルグループ・X21のメンバーとして「明日への卒業」でCDデビュー。TBSのドラマストリーム『シンデレラ クロゼット』やフジ月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』などに出演した。