【機動戦士ガンダム大解剖】 6月1日 発売 価格：1,320円

三栄は、ムック本「機動戦士ガンダム大解剖」の重版部を6月1日に発売した。価格は1,320円。

本書は機動戦士ガンダムから逆襲のシャアまでを網羅した宇宙世紀の完全ガイドブック。アムロとシャアの戦いの軌跡を豊富なビジュアルとともに辿るメインコンテンツに加え、ザクをデザインしたメカニックデザイナー・大河原邦男氏と、νガンダムを手がけた北爪宏幸氏によるスペシャルインタビューを収録。

「ガンダムとザクの進化」ｍ「宇宙世紀戦記」など、宇宙世紀を体系的に理解できる企画も掲載される。また、特別とじ込み付録「MS ＆ パイロット名鑑」が付いてくる。

Copyright (C) SAN-EI CORPORATION All Rights Reserved.