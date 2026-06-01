現在沖縄本島の南の海上にある台風６号の影響で、きょうは午前中から雨と風が強く、波も高くなり大荒れとなっています。

【写真を見る】【台風6号】東海地方 あさって水曜日最接近の見込み 現時点では東海道新幹線の計画運休の予定なし（1日午後5時）

台風６号はこの後さらに北上し、あすには東よりに進路を変える見込みです。東海地方には暴風域を伴ったまま、あさって水曜日に最も接近する見込みです。

【画像を見る】いつどこで雨が降る？雨･風シミュレーション

空の便・交通への影響（1日午後5時時点）

交通機関への影響です。まずは空の便です。中部空港によりますときょう、沖縄の那覇や石垣などを結ぶ出発便15便、到着便14便が欠航。さらに明日、那覇に到着する1便の欠航が決まっています。

鉄道です。JR東海によりますと、現時点では東海道新幹線の計画運休は予定していないということですが、明日の夜からあさって3日にかけて一部の時間帯や区間で急な運転の見合わせや行き先の変更、運休が生じる可能性があるということです。