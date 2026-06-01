【漢字クイズ】「如意」はなんて読む？地元の人は即答してほしい…！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「如意」はなんて読む？
「如意」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、埼玉県の地名で、ひらがな3文字です。
いったい、「如意」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ねおい」でした。
如意は、埼玉県入間郡越生町に位置しています。
埼玉県入間郡越生町にある「黒山三滝」は、男滝・女滝・天狗滝の3つからなる滝で、自然豊かなハイキングスポットとして人気。
夏は涼を感じられ、秋には紅葉も美しく、四季を通して自然を満喫できるそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『越生観光ナビ』
ライター Ray WEB編集部