【漢字クイズ】「如意」はなんて読む？地元の人は即答してほしい…！

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「如意」はなんて読む？

「如意」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、埼玉県の地名で、ひらがな3文字です。

いったい、「如意」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ねおい」でした。

如意は、埼玉県入間郡越生町に位置しています。

埼玉県入間郡越生町にある「黒山三滝」は、男滝・女滝・天狗滝の3つからなる滝で、自然豊かなハイキングスポットとして人気。

夏は涼を感じられ、秋には紅葉も美しく、四季を通して自然を満喫できるそうですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『地名辞典』
・『越生観光ナビ』

ライター Ray WEB編集部