タレントの磯野貴理子（62）、松居直美（58）、女優でタレントの森尾由美（59）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。人気長寿番組での磯野不在の危機を振り返った。

1994年に放送開始、33年目に突入した同局（現在はCSフジテレビTWO）「はやく起きた朝は…」で共演する3人。番組では3人の人生がドキュメンタリー的に伝えられた回もあり、磯野が不在だった際のVTRが公開された。

磯野は「私が病気した時だ。脳梗塞で1カ月半ぐらい入院した時があって。その時2人が番組を支えてくれました」と回想。VTRでは森尾が磯野が緊急入院したと伝え、松居が「必ず元気になって戻ってきますので、それまでもうしばらく待っていてください」などと書かれた磯野の手紙を読み上げた。

そうして約1カ月後に磯野は無事番組に復帰。「ただいま、どうも」と元気にあいさつし、松居と森尾が安心する様子も披露された。

VTRを見終えた森尾は、2人になった時の心境を問われ「もう本当に不安で。凄く心配だったんですけれど」とコメント。「直美ちゃんとね、あまりに不安すぎちゃって、2人で待ち合わせをして、美術館に行って。特に話すわけでもなく2人で絵を見て。その後2人でパンを食べて。不安だったからとにかく直美ちゃんといたかった」と振り返った。

松居も当時のことは「よく覚えてます」と言い、「一緒にね。でも本当に良かった」と声を弾ませた。

磯野は「ああ、心配かけたね。そんなふうに…。2人で元気にやってくれているんだろうなと思ってた」と驚いた様子。不在中の番組は申し訳なさもあり「なんか見られなかったですね。見たくなかったっていうか。でも2人では頑張ってくれていた。スタッフからは話を聞いているから」と思いを明かした。

それでも森尾、松居には自身の体調を伝えるメールは送っていたとし「それは覚えてる」と明言した。2人については「何も心配していなかった」とも話した。

松居は「でもメールでは“直美ちゃんのことだから、凄い心配したでしょう？”とかくれてたよ」とも証言。磯野は「何か心配しそうだなと思って」と笑ってみせた。