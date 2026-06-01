11日に開幕するFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会に出場する、サッカー日本代表（FIFAランキング18位）の軌跡を収めた初の映画「SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。」（岸枢宇己監督）特別試写会が1日、都内のユナイテッドシネマ豊洲で行われた。

前日の5月31日にMUFG国立で行われた壮行試合アイスランド代表（同75位）戦を、後半42分のFW小川航基（NECナイメヘン）のゴールで1−0で制して一夜明けた舞台あいさつには、日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長（49）も登壇。「選手たちがコンディションを整えて、ピッチで存分に発揮することを期待しています」と熱く語った。

「SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。」は、4年秋に企画を検討し、25年初旬に製作が決定。第2次森保一監督（57）体制が始動した23年3月に「ワールドカップ優勝」の大目標を掲げたが、翌24年2月のアジア杯準々決勝でイランに敗退。戦術面やプレー環境の徹底強化を経て、25年3月に8大会連続8度目のW杯出場を世界最速で決めた瞬間から、25年10月にサッカー王国ブラジルから歴史的初勝利を挙げた1戦、3月31日にサッカーの母国・英ロンドンの聖地ウェンブリー競技場で、FIFAランク4位のイングランドに歴史的勝利を挙げた試合も収められた。代表選手のインタビューも多数、収められた。

宮本会長は、自身が出場した02年日韓大会の際に岩井俊二監督（63）が手がけた「六月の勝利の歌を忘れない」を引き合いに「この国でサッカーの価値を上げたいと考えた。02年も『六月の勝利の歌を忘れない』有名なDVDが出て。こういう映画を作っていただくことでレガシーが残れば…」と映画の意義を強調。MF久保建英（24＝レアル・ソシエダード）の名も挙げ「選手がこう考えているということが分かった。久保選手も『思いやりのあるパス』と言及した。こういう風にボールを動かすと、ここにいる、というのが合致されていると、良いサッカーができる。記録という意味と視点という意味で、良い映画」と評価した。