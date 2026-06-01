あなたの職場の男女格差度がわかる「ジェンダーギャップ・チェックリスト」が１日、公開された。

今年創立８５周年を迎えた公益財団法人「日本女性学習財団」（東京）が手がけたもので、個人でも、事業所単位でも無料で診断が可能だ。なぜ、いま格差チェックが必要か、財団の野村浩子理事長に聞いた。

同財団は、女性の学びやキャリア形成支援など行っている。チェックリスト公開のきっかけは、女性活躍推進法が改正され、この春から１０１人以上の事業所に男女間の賃金格差や女性管理職比率の公開が義務づけられたことだという。

「中小企業にとって、どう格差を解消すべきか、背景や要因を分析するのは負担感がある。何から手をつければいいか、現状の課題を浮き彫りにするものが必要だと考えたんです」と野村さん。

野村さんは、雑誌「日経ＷＯＭＡＮ」の編集長をつとめ、「地方で拓（ひら）く女性のキャリア」（光文社新書）など働く女性の現場を取材。職場の働きづらさや「モヤモヤ感」は、大都市と地方、企業規模でも差があると感じてきたという。

例えば、「チェックリストに『女性専用のトイレが設置されている』を入れましたが、働く環境自体が追いついていない事業所もまだ多いんです」と野村さん。「女性に選ばれない職場に企業の成長はなく、格差の解消が企業の未来につながると、経営層も含めて、知ってもらうきっかけになればと思っています」。

チェックリストは全３０問で、「採用・雇用形態」「配置」「育成」「評価・登用」「環境・慣行」の５分野にわかれている。質問に答えていくと、ＡからＤまでの４段階で診断され、レーダーチャートで企業の弱い分野が見えてくる仕組みだ。

質問には、「面接で女性にのみ、子育てとの両立ができるかどうか聞く」「長時間にわたる残業や休日出勤は主に男性が担っている」「飲み会やゴルフが仕事上の重要なコミュニケーションの場になっている」など、日本の職場の「あるある感」が満載だ。野村さんのほか、統計の専門家など計５人で委員会を作り、約１年かけて公開準備を進めてきた。野村さんによると、公開前にテストケースとして複数の事業所で行ったところ、Ｃ評価が目立ったという。

個人でも参加できるため、「自分の働きにくさや『モヤモヤ感』の正体をチェックリストで可視化することで、例えば会社と交渉する時の材料の一つにするなど、様々な使い方をしてもらえれば」と野村さん。

個人の場合は、同財団のホームページで手軽に診断ができる。事業所単位で参加する場合は、申し込みが必要だが、部署ごとに比較することが可能になる。

リストの公開を記念して、「男女賃金格差の経済学」（日本経済新聞出版）の著者、大湾秀雄さんのオンライン講演会も６月２５日に実施する。詳しくは日本女性学習財団へ。（デジタル編集部・大森亜紀）