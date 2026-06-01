送迎バスひき逃げ2人死亡　85歳運転手の勤務先を捜索　被害男性の父「本当にかわいそう」　各地で高齢ドライバーの事故相次ぐ

5月29日、愛知・名古屋市で起きたひき逃げ事件。

この事件で亡くなった女性の教え子がFNNの取材に応じました。

亡くなった女性の教え子：

みんなから慕われていて優しい先生でした。頭が真っ白になって…涙が止まらなかった。

女性は名古屋市内のスタジオで教え子たちからも人気のある、ダンスのインストラクターでした。

スイミングスクールの送迎バスでひき逃げ事件を起こしたのは、85歳の酒井照也容疑者です。

横断歩道を渡っていた田中新さん（35）と大石有記さん（36）がはねられ、死亡しました。

愛知県警は1日午前10時ごろ、過失運転致死と道路交通法違反の容疑でスクールに家宅捜索に入りました。

バスは赤信号で交差点に進入していたほか、捜査関係者によるとゆっくりとしたスピードで2人をはねたとみられていて、警察は酒井容疑者の勤務記録や健康状態に関する資料を押収して調べる方針です。

亡くなった男性の父親はFNNの取材に「（高齢者が運転するのは）人それぞれだとは思います。年取ったからって。でも仕事にするにはムリじゃないですか。本当にかわいそうです。誰も悪いことなんかしていないのに」と答えました。

一方、茨城・阿見町では30日午前、93歳の男性が運転する車が交差点を右折しようとしたところ、横断歩道を渡っていた自転車をはねました。

自転車に乗っていた63歳の男性が頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡しました。

全国で相次ぐ高齢ドライバーによる事故。

警察は、過失運転致死の疑いで事故原因を調べています。