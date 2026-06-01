ボーイズグループRIIZE（ライズ）が5月30日に、ソウル郊外の仁川（インチョン）でデビュー1000日記念イベント「RIIZE 1000 DAYS FAN PARTI『RIIZE OFFIICE』」を開催した。

韓国メディアのイーデーリーは1日「異なる役職の会社員に変身したメンバー6人が、2対2対2の競争プレゼンテーションを通じて、9月に開催されるデビュー3周年ファンミーティングを自ら企画した。他にカバー曲ステージ、リレーゲーム、ランダムプレイダンスなど多彩なコーナーでファンと交流した」とリポートした。

RIIZEのメンバーたちは「もう1000日というのが信じられないけれど、これまでうまくやってきたと思うと誇らしいです。いつもそばで私たちを支えてくれたブリーズ（BRIIZE、公式ファン名）のおかげでこのような場が設けられたので、最も感謝しています」と感想を述べた。

さらに「近々のカムバックや今後の活動も全力で取り組むので、1000日、それ以上も一緒にいてくれるとうれしいです」とも話した。15日には2枚目ミニアルバム「2」をリリースする。

5月31日には、公式YouTubeチャンネルに「RIIZE『2』Trailer：Rise（2）Realize」予告映像を公開した。新アルバムの収録曲「SOAR」のハイライト音源展開に合わせ、高層ビルの屋上で6人のメンバーが集まるシーンが描かれた。