¡Ú£Æ£±¡Û¥â¥Ê¥³£Ç£Ð¤Î½ÉÇñÎÁ¶â¤¬Îò»ËÅªË½Æ¡¡4800Ëü±ßÄ¶¤ÎÉô²°¤â¡ÖÁ´¤¯¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¡×
¡¡£Æ£±¤ÇÅÁÅý¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥â¥Ê¥³¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£·Æü¡Ë¤Î³«ºÅ¤òÁ°¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î½ÉÇñÎÁ¶â¤¬àË½Æá¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥Ê¥³£Ç£Ð¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥»¥ì¥Ö¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢£Æ£±¤ÇºÇ¤â²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó´ÑÀï¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤â¹â¤¤¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡Ö¥â¥Ê¥³£Ç£Ð¤Î½µËö¤ÎµÒ¼¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï£²£¶Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£´£¸£³£°Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥Û¥Æ¥ë¤¬¸®ÊÂ¤ß¹â²Á³ÊÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â¾ð¤òÅê¹Æ¤·¤¿£Ó£Î£Ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¡Ö¥ì¡¼¥¹½µËö¤Î½ÉÇñÎÁ¶â¤¬¡¢£²£¶Ëü¥æ¡¼¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÉô²°¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥â¥Ê¥³£Ç£Ð¤ÎÆÃ¼ìÀ¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¥â¥Ê¥³¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ï¡¢º£¤äÆü¾ï¤Î¸½¼Â¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤«¤±Î¥¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£°ìÉô¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤¯¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥â¥Ê¥³¤ÏÇÓÂ¾À¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥â¥Ê¥³¤Ç¤ÏËèÇ¯²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ç½ÉÇñÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥Ê¥³£Ç£Ð¤Ï¤â¤Ï¤ä½îÌ±¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤ÎÎ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£