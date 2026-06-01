タレントの磯野貴理子が、松居直美、森尾由美とともに、１日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。松居と森尾に感謝した。

磯野らは、１９９４年からトークバラエティ番組「はやく起きた朝は…」（フジテレビ系）に出演している。

しかし、磯野が２０１４年に脳梗塞のため、緊急入院したことで、番組を１か月休むことがあった。磯野は、当時を振り返って「２人（松居、森尾）が番組を支えてくれました」と感謝。

ＭＣのハライチ・澤部佑が「２人になった時どういう気持ちだった？」と問うと、森尾は「本当に不安ですごく心配だった」という。

「あまりに不安すぎて、直美ちゃんと２人で美術館に行った。特に話すわけでもなく絵を見て、その後２人でご飯を食べた。不安だったから、とにかく直美ちゃんといたかった」と語った。

これに磯野は「心配かけたね。２人で元気にやってくれてるんだろうなって思ってた」というものの、「でも私、こんなに２人が不安がってるのは知らなかった」そう。続けて「何が不安だったの？ 私生きてるし」と言い、笑いを誘った。

森尾は「いつも３人だから。３人で（番組を）やってるから、真ん中の貴理子さんがいないと、さみしい」と返していた。