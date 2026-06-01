優れたテレビ番組や団体、個人に贈られる「第６３回ギャラクシー賞」（主催：放送批評懇談会）の贈賞式が１日、都内で行われ、ＴＢＳ系連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」がマイベストＴＶ賞を受賞。同作に出演した竹内涼真と夏帆がゲスト出演した。

視聴者から最も愛された賞に贈られる同賞。夏帆は「本当にたくさんの方に愛していただいた作品。自分の想像以上に広がっていった」と喜びをかみしめた。一方、作中で食事にダメ出しするシーンがあった竹内は「最近、ご飯屋さんに行くと大将の方が『文句言われるんじゃないか…』って。プライベートでは（料理に）文句言ったりしないから、役だってことを言いたい」と強調し笑わせた。

原作は谷口菜津子氏による同名漫画。手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”の生活を送ってきた女性・鮎美（夏帆）と、「料理は女が作って当たり前！」という考えを持つ男性・勝男（竹内）のカップルがプロポーズ直後に破局。その後、「料理を作る」ことを通じて自身を見つめ直し、成長していく姿を描く恋愛コメディーとなっている。