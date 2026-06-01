北中米Ｗ杯に向かうサッカー日本代表を追いかけたドキュメンタリー映画『ＯＮＥ ＣＲＥＡＴＵＲＥ』（６月５日、全国公開）のキックオフ特別試写会舞台あいさつが１日、都内で行われ、日本サッカー協会の宮本恒靖会長らが登場した。

宮本会長は「サッカーがこの国でもっと大きな存在になってほしいと常々思っている。２００２年Ｗ杯後にも『六月の勝利の歌を忘れない』というＤＶＤが出て、２０年以上たっても、当時見ました、何度も見ましたと言われる。今回、こういう映画を作っていただくことで、後世にも残っていくような、レガシーになるような映像、記録であったり（そうなってほしい）。選手ってこういう風に考えているんだなということを見ながら、チームの成長も感じられた」と感想を語った。Ｗ杯に挑む日本代表選手たちに向けては「コンディションを整えて思い切りやってもらいたい。彼らの力を存分にピッチで見せてもらいたい」と期待した。

日本代表は前日５月３１日にアイスランド代表と壮行試合（ＭＵＦＧ国立）を行い、ＦＷ小川航基の決勝点で１―０で勝利。２日に日本を出発し、事前合宿地のメキシコ・モンテレイに入る。その後、米ナッシュビル（テネシー州）のベース合宿地で調整し、１４日（日本時間１５日）に１次リーグ初戦・オランダ戦（米ダラス）を迎える。

森保一監督は主催者を通じ「日本代表の選手たちを見て、明日からまた頑張ろうと思えるエネルギーを感じていただけることが、私にとって大きな喜びになります。この作品から、選手たち、チームのエネルギーを体感していただいて、Ｗ杯に向けて日本一丸で応援していただけるとうれしいです」などとコメントした。