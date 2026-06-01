【お願いだから鶏ももあったらコレやって】ポン酢で味決まるから色々考えなくていい！さっぱり簡単神おかず

気温が高くなってくると、こってりしたおかずよりも、あっさりした味が恋しくなりますよね。クックパッドの食の検索データサービス「たべみる」でも、6月になると鶏もも肉と一緒に「さっぱり」という言葉が上位に検索されてくるんです。今回はポン酢で味が決まる、食欲が落ちがちな時期にも食べやすい鶏もも肉レシピを2つご紹介します。

▼はちみつとポン酢だけ！しっとり仕上がる「さっぱり煮」

ポン酢とはちみつという、たった2つの調味料で味が決まる煮物レシピです。鶏もも肉を5cm角に切って煮るだけなので、料理に慣れていない方でも失敗しにくいのが魅力。作り置きにも向いているので、週末にまとめて作っておくと平日の献立が楽になります。ゆで卵を煮汁に漬ければ味玉にもなり、一石二鳥です。

▼片栗粉をまぶして焼くだけ！「ポン酢炒め」

唐揚げ用の鶏もも肉に片栗粉をまぶして焼き、ポン酢・酒・砂糖を合わせたたれをからめるだけの炒めものです。外はカリッ、中はジューシーな食感に仕上がります。フライパンひとつで2工程ほどで完成するので、忙しい平日の夕食にも重宝します。





どちらもポン酢のさっぱりした酸味が鶏もも肉のうまみを引き立てる1品。気分に合わせて試してみてくださいね。