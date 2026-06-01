5月31日に東京ドームで行われた『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演をもってグループ活動を終了した嵐。1999年のCDデビューから2026年までの、嵐に関する主なオリコン記録が発表されました。

■1999年〜2009年 嵐に関する主なオリコン記録

【1999年】

・シングル『A・RA・SHI』（1999年11月3日発売）CDデビュー。「1999/11/15付オリコン週間シングルランキング」で初登場1位 初週55.7万枚（累積売り上げ枚数：97.3万枚）

【2008年】

・シングル『truth／風の向こうへ』（2008年8月20日発売）で、自身初のオリコン年間シングルランキング1位獲得。

【2009年】

・ベスト・アルバム『5×10 All the BEST! 1999-2009』（2009年8月19日発売）が「2009/9/14付週間アルバムランキング」で自身初のミリオン達成。

・初の年間ランキング アーティスト別セールス部門 トータルランキング1位を獲得。

■2019年、初のダブルミリオン 2020年『カイト』がシングル作品自身初のミリオン

【2019年】

・ベスト・アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』（2019年6月26日発売）が、「2019/7/8付週間アルバムランキング」で初登場1位獲得。初週売り上げ130.4万枚は、2010年代最高初週売り上げを記録。「2019/9/16付週間アルバムランキング」で初のダブルミリオン達成。令和初のダブルミリオンアルバムに。

・初のデジタルシングル『Turning Up』（2019年11月3日配信開始）が「2019/11/11付、11/18付週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位獲得。

【2020年】

・シングル『カイト』（2020年7月29日発売）が「2020/8/10付週間シングルランキング」で初登場1位獲得。初週売り上げ91.1万枚は自己最高を記録。「2020/9/7付週間シングルランキング」でシングル作品自身初のミリオンを達成。

・アルバム『This is 嵐』（2020年11月3日発売）が「2020/11/16付週間アルバムランキング」で初登場1位獲得。

・DVD&Blu-ray Disc『ARASHI Anniversary Tour 5×20』（2020年9月30日発売）が、「2020/10/12付週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で初登場1位獲得。DVDとBDを合計した初週売り上げ91.6万枚は、自己最高初週売り上げを記録。また、初週にして令和最高累積売り上げも記録。「11/16付週間ミュージックDVD・BDランキング」で、史上2作目、男性アーティストでは史上初の音楽映像作品でのミリオン達成。2026/6/1付現在、DVD・BDの合計累積売り上げは107.5万枚。

・全アーティスト歴代1位、通算9度目となる年間ランキング アーティスト別 セールス部門トータルランキング1位獲得。

■2022年、年間ミュージックDVD・BDランキング1位

【2021年】

・デジタルアルバム『ウラ嵐BEST 1999-2007』、『ウラ嵐BEST 2008-2011』、『ウラ嵐BEST 2012-2015』、『ウラ嵐BEST 2016-2020』、『5×20 All the BEST!! 1999-2019 (Special Edition)』（いずれも2021年7月16日配信開始）を配信し、「2021/7/26付週間デジタルアルバムランキング」で、オリコン史上初の週間デジタルアルバムランキングTOP5独占を達成。

・DVD&Blu-ray Disc『アラフェス2020 at 国立競技場』（2021年7月28日発売）が「2021/8/9付週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で初登場1位獲得。本作で、オリコン年間ミュージックDVD・BDランキング1位獲得。2026/6/1付現在、DVD・BDの合計累積売り上げは78.5万枚。

【2022年】

・DVD&Blu-ray Disc『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』（2021年12月29日発売）が、「2022/1/10付週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で初登場1位獲得。本作で、全アーティスト歴代1位となる通算7回目のオリコン年間ミュージックDVD・BDランキング1位獲得。2026/6/1付現在、DVD・BDの合計累積売り上げは74.7万枚。

【2024年】

・アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』とDVD&Blu-ray Disc『ARASHI Anniversary Tour 5×20』が、4月発表の「オリコン令和ランキング(令和元年〜5年)」において、「作品別売上数部門」の「アルバムランキング」と「ミュージックDVD・BDランキング」でそれぞれ令和1位を獲得。

・LIVE映像作品計12タイトルをBlu-ray化し発売。Blu-ray Disc『ARASHI SUMMER TOUR 2007 FINAL Time −コトバノチカラ−』が、「2024/10/31付オリコンデイリーBlu-ray Discランキング」1位を獲得したほか、同日付デイリーランキングの1位〜12位を嵐作品が独占。

【2025年】

◆5月6日にファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」内で、2026年春頃にコンサートツアーの開催と同ツアーをもってのグループ活動終了を発表。

・2025/5/19付の「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で嵐の楽曲がTOP10を独占。

■2026年、約5年ぶりの新曲『Five』 初日の再生数は320.9万回

【2026年】

◆3月4日、約5年ぶりの新曲『Five』を配信開始。

・2026/3/4付オリコンデイリーストリーミングランキング1位。配信開始日初日の再生数は320.9万回（320万8857回）で、オリコン史上最高を記録。

・2026/3/16付「週間ストリーミングランキング」で自身初の1位を獲得。「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」も1位で、自身初のデジタル2冠に。

・オリコン週間音楽ランキング8部門を制覇。史上7組目。

・2026/3/23付でも「週間ストリーミングランキング」、「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」同時1位を獲得。2週連続のオリコン週間デジタルランキング2冠に。

・グループ初のデジタルシングル『Turning Up』が、2026/5/18付「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身7作目となる累積再生数1億回を突破。

オリコン調べ ※記録は2026/6/1付現在