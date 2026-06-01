台風の暴風域に入っている沖縄・那覇市から中継です。

那覇市内では夕方になって雨や風の勢いが少し落ち着いてきた印象がありますが、それでも時折、強い風が吹き、街路樹を揺らしています。

こちら沖縄本島地方には1日朝、早く暴風警報が出され、うるま市で午後3時48分に、40.6メートルの最大瞬間風速を観測しました。

県内ではこれまでに、風にあおられて転倒するなど少なくとも6人がけがをしたほか、倒木などの被害も各地で報告されています。

県庁や多くの市町村の役所は1日、業務を停止し、公立学校もほぼ臨時休校となりました。

デパートやスーパー、飲食店など臨時休業とした店舗や、外来診療を休診とした医療機関も多く、市民生活には大きな影響が出ています。

沖縄本島の5市町村では警戒レベル4にあたる避難指示が出されていて、自治体の設置した避難所に避難する住民も増えています。

また、午後4時現在、主に沖縄本島内でおよそ3万1千戸が停電しているということです。

台風は今夜、沖縄本島地方に最接近するとみられ、この後も暴風や大雨に厳重な警戒が必要です。