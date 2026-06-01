¾¯Ç¯1¿Í¼´¤Ë¼Â¹ÔÌò½¸¹ç¤«¡¡¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼´Þ¤á´Ø·¸ÁÜºº
¡¡ÆÊÌÚ¸©¾å»°ÀîÄ®¤Î¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢¼Â¹ÔÌò¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯4¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Àîºê»Ô¤Î1¿Í¤ÏÂ¾¤Î3¿Í¤È¡¢»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬1Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£»Ø¼¨Ìò¤È¤µ¤ì¤ëÃË¤È»ö·ïÁ°¤«¤éÀÜÅÀ¤Î¤¢¤Ã¤¿ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤ò¼´¤Ë¼Â¹ÔÌò¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Ãç²ðÌò¤ò´Þ¤á¾¯Ç¯¤é¤Î´Ø·¸À¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÊÌÚ¡¢¿ÀÆàÀîÎ¾¸©·Ù¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï1Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¾¯Ç¯¤òÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¾¯Ç¯¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿¦¶È°ÂÄêË¡°ãÈ¿¡ÊÍ³²¶ÈÌ³ÌÜÅª¾Ò²ð¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¹â¹»À¸¤ÎÃË¡Ê18¡Ë¤òÁ÷¸¡¤·¤¿¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼Ìò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÃË¤ÏÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¾¯Ç¯¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡¢Àîºê»Ô¤Î¾¯Ç¯¤È¤âÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾¯Ç¯2¿Í¤ËÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÃË¤Ï»ö·ïÁ°Æü¤Î5·î13Æü¤´¤í¡¢Àîºê»Ô¤Î¾¯Ç¯¤òÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¾¯Ç¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Àµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»Ø¼¨Ìò¤È¤µ¤ì¤ëÃÝÁ°³¤ÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¾¯Ç¯¤¬¡¢Æ±¤¸¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤È¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤òÍ¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¼çÆ³Ìò¤È¤µ¤ì¤ë±×ÅÄÏÂÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤â»ØÌ¾¼êÇÛ¡£»ö·ï¸å¤Ë½Ð¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£