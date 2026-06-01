鈴木京香の誕生日を『未解決の女』メンバーがサプライズ祝福「58歳になりました!!」

文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、エリート年下上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査するドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』。

6月4日（木）には第8話でいよいよ最終章へ突入する本作だが、そんななか、主演・鈴木京香が5月31日に誕生日を迎え、当日、サプライズで黒島結菜はじめ宮世琉弥、遠藤憲一、武田玲奈がスタッフとともに撮影現場で盛大にお祝いした。

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撮影中、サプライズで行われたバースデーセレモニー。

黒島・宮世・遠藤・武田が、“文字フェチ”の鈴木の役柄にちなんだ本型の特製デコレーションケーキとともに待ち受けるなか、鈴木が登場すると、その場に集まったキャストとスタッフがバースデーソングを大合唱。祝福の歓声と拍手が沸き起こった。

温かい祝福の空気に包まれ、『未解決の女』らしさも詰まった特製ケーキに鈴木は「ありがとうございます！ 実は、50歳の誕生日も“未解決”の現場でお祝いしてもらったんです！ 58歳になりました！！ 嬉しいです！」と笑顔で言葉を寄せた。

最後に、黒島・宮世・遠藤・武田とともに記念撮影。バースデーサプライズは大成功となった。