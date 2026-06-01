「こんなに痩せてるのに…？」SHIHOがaespa・ジゼルの“食生活”に驚き 毎日食べている“意外な好物”に困惑
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。韓国のガールズグループ・aespaのメンバー、ジゼル（GISELLE／25）とのコラボ動画を公開し、ジゼルの体型管理について意外な真実が明かされた。
【動画】「こんなに痩せてるのに…？」SHIHOが驚き！aespa・ジゼルが毎日食べている“意外な好物”
動画の中で、SHIHOはジゼルとハグを交わした直後、すぐに険しい表情になり「うわ…細い〜！」「痩せてる！」と驚きをあらわにする。さらに、ジゼルの顔をじーっと見つめ、何か衝撃を受けた様子で「すごいね…」と一言。
その理由は「テレビで見たままだね」と、目の前にいるジゼルの美貌に見とれてしまったからだった。その後もSHIHOは「えー！かわいいね、本当に」とべた褒めがとまらなかった。
トークが進むにつれて、ジゼルの体型維持に関する意外な真実が明かされる。
スタッフから「ジゼルさんは、デザートを食べてストレス解消しているって聞きましたが、最近ハマっているデザートはありますか？」と振られると、ジゼルは「最近パンケーキにハマっています」「毎日毎日毎日食べています」と愛らしく回答。
これにSHIHOは「え!?」と驚き、「こんなに痩せているのに…？どうしたの？すごくない？」と不思議でたまらない様子を見せ、ジゼルは「炭水化物しか食べていないです」と、ピザやパスタもよく食べるという意外な答えが返ってきた。
さらにジゼルは、自身の体型について「そういうものしか食べていないからじゃないかな」とも語り、ハードなステージで歌い踊るジゼルに対し、SHIHOは「よく踊れるね？」と驚きつつも、1児の母としてジゼルの健康を心配する姿を見せていた。
【動画】「こんなに痩せてるのに…？」SHIHOが驚き！aespa・ジゼルが毎日食べている“意外な好物”
動画の中で、SHIHOはジゼルとハグを交わした直後、すぐに険しい表情になり「うわ…細い〜！」「痩せてる！」と驚きをあらわにする。さらに、ジゼルの顔をじーっと見つめ、何か衝撃を受けた様子で「すごいね…」と一言。
トークが進むにつれて、ジゼルの体型維持に関する意外な真実が明かされる。
スタッフから「ジゼルさんは、デザートを食べてストレス解消しているって聞きましたが、最近ハマっているデザートはありますか？」と振られると、ジゼルは「最近パンケーキにハマっています」「毎日毎日毎日食べています」と愛らしく回答。
これにSHIHOは「え!?」と驚き、「こんなに痩せているのに…？どうしたの？すごくない？」と不思議でたまらない様子を見せ、ジゼルは「炭水化物しか食べていないです」と、ピザやパスタもよく食べるという意外な答えが返ってきた。
さらにジゼルは、自身の体型について「そういうものしか食べていないからじゃないかな」とも語り、ハードなステージで歌い踊るジゼルに対し、SHIHOは「よく踊れるね？」と驚きつつも、1児の母としてジゼルの健康を心配する姿を見せていた。