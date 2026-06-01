5月31日に東京ドームで行われた『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演をもってグループ活動を終了した嵐。オリコンは、シングル＆アルバム累積売り上げTOP3などの記録を発表しました。

■アーティスト別セールス部門 トータルランキングでは、9度の年間1位に輝く

嵐は、『オリコン年間ランキング』アーティスト別セールス部門 トータルランキングでは通算9度の1位を獲得。これは全アーティスト歴代1位の記録だということです。

また、シングル+アルバム総売り上げ枚数は4344.4万枚で、男性グループ歴代3位に。ミュージックDVD・Blu-ray Disc総売り上げは1686.1万枚で、全アーティスト歴代1位を記録しました。

■シングル累積売り上げTOP3

1位『カイト』（2020年7月29日発売）

オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売り上げ116.7万枚

自身唯一のシングルミリオン達成作品

2位『A・RA・SHI』（1999年11月3日発売）

最高1位、累積売り上げ97.3万枚

3位『Calling／Breathless』（2013年3月6日発売）

最高1位、累積売り上げ88.1万枚

■アルバム累積売り上げTOP3

1位『5×20 All the BEST!! 1999-2019』（2019年6月26日発売）

オリコン週間アルバムランキング最高1位、累積売り上げ220.0万枚（219万9617枚）

自身唯一のダブルミリオン達成作品

2019年オリコン年間アルバムランキング1位獲得作品

2位『5×10 All the BEST! 1999-2009』（2009年8月19日発売）

最高1位、累積売り上げ198.9万枚

2009年オリコン年間アルバムランキング1位獲得作品

3位『僕の見ている風景』（2010年8月4日発売）

最高1位、累積売り上げ113.3万枚

2010年オリコン年間アルバムランキング1位獲得作品

オリコン調べ ※記録は2026/6/1付現在