プロ野球・DeNAは1日、育成の吉岡暖投手と小針大輝選手をBCリーグの栃木ゴールデンブレーブスに派遣することを発表しました。

吉岡投手は2024年育成2位でDeNAに入団。今季はファームで4試合に登板し防御率は2.25をマーク。同年育成1位で入団した小針選手はここまでファームで15試合に出場し、9安打3打点、打率.281を記録しています。

派遣期間はBCリーグのプレーオフを含むシーズン終了まで。球団は今回の派遣について、2選手の育成を見据え、十分な出場機会を確保し、今後のチーム内の競争に勝ち抜いていくためのステップアップを目的としていると説明しました。

球団を通じ吉岡投手は「この度、栃木ゴールデンブレーブスに派遣していただくことになりました。しっかりと実戦を積んでいき、少しでも自分のものにできるように頑張っていきます。そしていろいろな経験を積み、自分にとってプラスになるように頑張ってきます」とコメント。

小針選手は「今回、このような機会をいただいて関係者の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。実戦を通じて、課題と向き合いながら、成長できるように取り組んでいきたいと思います。普段と違う環境の中で、自分の視野を広げられるように日々を過ごしていきます」とコメントしています。