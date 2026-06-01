ラグビー・リーグワン2部の花園は1日、監督や主将、スタッフがホストエリアにある東大阪市役所を訪れ、野田義和市長らを表敬訪問した。

今季から太田春樹監督が就任し、南アフリカ大表SOマニー・リボックや元ニュージーランド代表CTBピーター・ウマガ＝ジェンセンらを獲得。開幕6連勝を飾るなど第11節までは10勝1敗としたが、最後の3試合で3連敗を喫し、3位にとどまり1部との入れ替え戦に進めなかった。

シーズンを振り返り、太田監督は「ディフェンスや反則の多さが大きな課題となって、一貫性のあるパフォーマンスを発揮できなかった」と説明。実際に反則数は2部で最多だった。その上で「チャレンジャーであるべきが、最初の2試合で昨季の1位と3位に勝って、チームに“勝てるだろう”という雰囲気があり、それを払拭できなかった」とも話した。

太田監督は来季も続投する。コーチ陣のテコ入れはあるが、駒喜多学部長は「基本的には同じ布陣で進める」と明かし、現有戦力の成長を追い求めていく方針を示した。リボックやウマガ＝ジェンセンは来季も残留してプレーする。既に新シーズンに向けて個人練習などは始まっており、チームとしての始動は7月13日を予定している。

野田市長からは「ライナーズが頑張ってくれないと盛り上がらない。最終的にはリーグのトップに立って欲しいし、何としても来シーズンは勝つようにお願いしたい」とハッパを掛けられた。この言葉を受け、太田監督は「2部優勝」と「1部昇格」を来季の絶対目標に掲げ「東大阪市の代表として、それに恥じないチームづくりをしたい」と力を込めた。2部で3季目を迎える来シーズンこそ真価を見せる。