◇サッカー キリンチャレンジカップ2026 日本 1-0 アイスランド〈5月31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉

サッカー日本代表はFIFAワールドカップ2026開幕前の壮行試合に勝利。キャプテンのMF/FW遠藤航選手が自身の手応えや、DF吉田麻也選手からの影響を語りました。

2月に左足じん帯を損傷し、約3か月半ぶりの実戦復帰。この日は前半のみのプレーとなるも、久しぶりの出場に「(コンディションは)もちろんベストとは言わないが、自分なりにできることを最大限やってこのリハビリ期間を過ごしてきた。もう少し出られれば理想だったが、45分の試合をこなしたのはポジティブに捉えています」と復帰の第1歩に手応えを語りました。

現在のコンディションは何割かという質問には明言を避けるも、「ベストコンディションが何かをあまり考えすぎずに。与えられた時間と環境で作っていくしかないので、それをとにかくあと2週間、オランダ戦へ向けてやっていく感じ」と、W杯初戦へ向け全力で調整すると意気込みます。

試合では、このアイスランド戦限定で追加招集されたベテラン・DF吉田麻也選手からキャプテンマークを託される場面も。「麻也さんの今回の(代表)活動での思いは練習から感じた。純粋にサッカーを楽しむ姿勢というか、代表でプレーできる喜びを麻也さんが前面に出してくれて、すごくチームの雰囲気も良かった」と、前キャプテンの姿勢がチームに好影響をもたらしたと話します。

続けて「僕もケガから復帰して試合ができたことをうれしく思うし、改めてサッカーができる環境だったり、今自分がここにいることの幸せを感じながらプレーしました」と語りました。

W杯本番前最後の国内での試合、ファンが大歓声で選手たちを後押ししました。「いろんな人がいろんな思いを持って応援してくれている。その気持ちを自分たちはピッチ上で前面に出していかなければいけない」と感謝と責任を語った遠藤選手。

そして本大会へ「ここからがスタートなので、現地で日本代表が躍動する姿を引き続きファンの皆さんにお見せできれば」と勝利を届けることを誓いました。