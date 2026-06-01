【伝説のすた丼屋】牛カルビと豚トロを特製タレで炒めた「厚切りコンビすたみな焼肉丼」が新発売! 総重量500g超の大ボリューム

【伝説のすた丼屋】牛カルビと豚トロを特製タレで炒めた「厚切りコンビすたみな焼肉丼」が新発売! 総重量500g超の大ボリューム