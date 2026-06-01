英国発ライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーション第2弾「Cath Kidston × Hello Kitty」の新作アイテムを、6月5日（金）から発売する。

「Cath Kidston×ハローキティ」コラボ第2弾 6月5日（金）発売

昨年12月に続く第2弾となる今回は、全14アイテムがラインアップ。本コラボのために制作された3種類の特別アートが採用され、ブランドを代表するブックバッグをはじめ、フリルトート、ニットバッグ、文具などが登場する。第1弾で好評だった「エコバッグinフェイスポーチ」も新デザインでお目見えする。

接触冷感素材の「ベーシックTシャツ」（White / Sax / Pink・7700円）は、ハローキティとCath Kidstonの象徴であるバラ、ギンガムチェックを合わせたデザインになっている。

「ベーシックTシャツ」（White / Sax / Pink・7700円）

ブランド定番の「スモールブックバッグ 」（Sax / Red・7700円）は、ポップなギンガムチェックにハローキティが散りばめられたデザインや、花を摘んだハローキティとリンゴが並んだスケッチ調のアートデザインが登場。いずれもリボンのチャームがついている。



またリンクしたデザインの「ジップドパース」（Sax / Red・3850円）や「マルチショルダーパース」（Sax / Red・1万1000円）も登場する。

「スモールブックバッグ Sax / Red」（7700円）、「ジップドパース Sax / Red」（3850円）、「マルチショルダーパース Sax / Red」（1万1000円）

ギンガムチェックをベースとしたデザインの「フリルトートバッグ」（Sax / Pink・8250円）は刺繍のロゴがポイント。「フリルポーチ」（Sax / Pink・6600円） にはリボンをかたどったファスナーチャームがついている。

「Cath Kidston × Hello Kitty フリルトートバッグ Sax」（8250円）

「Cath Kidston × Hello Kitty フリルトートバッグ Pink」（8250円）

「Cath Kidston × Hello Kitty フリルポーチ Sax」（6600円）

「Cath Kidston × Hello Kitty フリルポーチ Pink」（6600円）

ハローキティのリボンでかたどったカラビナや、ハート型のボタンが特徴の「クリアポーチチャーム」（Sax / Red・4400円）、「タオルハンカチ」（1540円）、「スカラップタオルハンカチ」（Sax / Pink・2200円）も取り揃えられる。

「Cath Kidston × Hello Kitty クリアポーチチャーム Red」（4400円）

「Cath Kidston × Hello Kitty クリアポーチチャーム Sax」（4400円）

Cath Kidston × Hello Kitty「タオルハンカチ」（1540円）、「スカラップタオルハンカチ Sax / Pink」（Sax / Pink・2200円）

「フリルティッシュポーチ＆マスコットチャームセット」（Sax / Pink・8800円）は、ポーチと同じ生地のワンピースを着たキティのマスコットがついている。

「Cath Kidston × Hello Kitty フリルティッシュポーチ＆マスコットチャームセット Sax」（8800円）

「Cath Kidston × Hello Kitty フリルティッシュポーチ＆マスコットチャームセット Pink」（8800円）

前回のコラボでも登場した「エコバッグinフェイスポーチ」（9900円）の第2弾もラインアップする。ギンガムチェックのエコバッグと、アート内に描かれているキティと同じデザインのフェイスポーチがセットになっている。

「Cath Kidston × Hello Kitty エコバッグinフェイスポーチ」（9900円）

このほか、片面のハローキティがウインクしたデザインになっている「ニットハンドバッグ」（Sax / Red・7700円）や、「リングノート」（Sax / Pink / Ivory・1760円）、「クリアファイル」（Sax / Pink / Ivory・770円）も販売する。



Cath Kidstonとハローキティのコラボレーションアイテムは、6月5日（金）から全国のCath Kidston直営店および公式オンラインストアで発売される。商品の価格は税込み。

「Cath Kidston × Hello Kitty ニットハンドバッグ Red」（7700円）

「Cath Kidston × Hello Kitty ニットハンドバッグ Sax」（7700円）