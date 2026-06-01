W杯へ向けた大勝に沸く王国

スペイン1部レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールは現地時間5月31日、パナマ代表との親善試合に先発出場し、6-2の大勝に貢献した。

ブラジル現地メディア「グローボ・エスポルチ」は北中米ワールドカップ（W杯）を控えるチームの仕上がりに着目。「ブラジル代表は素晴らしい形で国に別れを告げた」と報じるとともに、ヴィニシウスがベンチ入りした大黒柱の復帰を歓迎する様子など、大舞台を目前に控えたセレソンの現状を伝えている。

カルロ・アンチェロッティ監督率いるセレソンは、前半から攻撃陣が躍動した。開始直後にヴィニシウスのゴールで先制すると、後半には怒涛のゴールラッシュを展開してパナマを圧倒。充実の試合内容に対し、同メディアは「前後半のブラジルのパフォーマンスを称賛した」とヴィニシウスの様子を伝えている。

この一戦では、メンバー入りを果たしたFWネイマールの動向も大きな話題となった。記事では「まだふくらはぎの負傷の治療中である」とエースのコンディションについて指摘。ピッチには立たなかったものの、試合後にはグラウンドを周回し、「何度かファンから大歓声を浴びた」と綴っている。大黒柱の帯同に対し、ヴィニシウスも「グループにアイドルのネイマールがいることを喜んでいる」と評価しており、チームの士気は最高潮に達している。

パナマ戦での大勝を経て、チームは大会の舞台となるアメリカへ向けて出発する。決戦の地での最終調整へ向けて万全の準備を進めるもようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）