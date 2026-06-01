『マロニエ王国の七人の騎士』ＮＨＫ Ｅテレで10月放送開始！スペシャル映像解禁
アニメ『マロニエ王国の七人の騎士』がNHK Eテレで2026年10月から放送されることが決定した。あわせて草原を歩く七人の兄弟たちの姿とマロニエの花が描かれたティザービジュアルとスペシャル映像が解禁された。
【画像】原作者の直筆コメント＆PV場面カット
『マロニエ王国の七人の騎士』は、「月刊フラワーズ」（小学館）にて2016年より連載中の岩本ナオによる漫画『マロニエ王国の七人の騎士』を原作としたTVアニメ。物語は、八つの国の中心に位置するマロニエ王国を舞台に、七人の兄弟である騎士たちが、それぞれ七つの国へ大使として派遣され、運命の相手を見つけていくファンタジーロマンスとなっている。
■佐山聖子監督からのコメント
お話をいただいた時は、正直『国をまたいだ壮大なファンタジー』というイメージで少々臆する部分がありました｡私は『完璧な勇者が世界を救うなどの重い使命を帯びて戦う』などといったテーマが実は苦手で､自分にできるのか不安があったためです｡しかし､じっくりと原作を読み進めていけば､ファンタジーとリアルの絶妙なバランスにその緊張は段々溶けていきました｡この『絶妙なバランス』をアニメで最大限生かせるよう頑張ります。
作品の見どころはロードムービー的にそれぞれのキャラクターが地方へ出向くので､各地の文化や景色など各章で違ったものをお楽しみ頂けます｡音楽もその土地に合わせた楽器でお願いしているので､雰囲気は各地でがらりと変わります｡キャラクターと一緒に旅している気分を味わって頂ければ何よりです。
■スタッフ
監督：佐山聖子
シリーズ構成・脚本：藤田伸三
キャラクターデザイン：前田ゆり子
音響監督：明田川仁
音楽：藤澤慶昌
アニメーション制作：J.C.STAFF
【画像】原作者の直筆コメント＆PV場面カット
『マロニエ王国の七人の騎士』は、「月刊フラワーズ」（小学館）にて2016年より連載中の岩本ナオによる漫画『マロニエ王国の七人の騎士』を原作としたTVアニメ。物語は、八つの国の中心に位置するマロニエ王国を舞台に、七人の兄弟である騎士たちが、それぞれ七つの国へ大使として派遣され、運命の相手を見つけていくファンタジーロマンスとなっている。
お話をいただいた時は、正直『国をまたいだ壮大なファンタジー』というイメージで少々臆する部分がありました｡私は『完璧な勇者が世界を救うなどの重い使命を帯びて戦う』などといったテーマが実は苦手で､自分にできるのか不安があったためです｡しかし､じっくりと原作を読み進めていけば､ファンタジーとリアルの絶妙なバランスにその緊張は段々溶けていきました｡この『絶妙なバランス』をアニメで最大限生かせるよう頑張ります。
作品の見どころはロードムービー的にそれぞれのキャラクターが地方へ出向くので､各地の文化や景色など各章で違ったものをお楽しみ頂けます｡音楽もその土地に合わせた楽器でお願いしているので､雰囲気は各地でがらりと変わります｡キャラクターと一緒に旅している気分を味わって頂ければ何よりです。
■スタッフ
監督：佐山聖子
シリーズ構成・脚本：藤田伸三
キャラクターデザイン：前田ゆり子
音響監督：明田川仁
音楽：藤澤慶昌
アニメーション制作：J.C.STAFF
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