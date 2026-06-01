枚方の“夏の風物詩”が早めに開幕へ ひらパーのプール、新たなギミック（仕掛け）も予告【開催概要】
ひらかたパーク（大阪府枚方市）は、夏の風物詩となっている屋外プール「ザ・ブーン」を7月11日にオープンする。昨年より1週間早いスタートとなり、9月13日までのロングラン開催となる。
【画像多数】ひらかたパークのプール 新たに3種類のギミック（仕掛け）登場
今年は、流水プール「ドンブラー」の中州部分に、新たに3種類のギミック（仕掛け）が登場し、大人も子どもも一緒に楽しめる要素が増える。また、子ども専用の「わんぱくプール」や、眺望抜群の「シエスタプール」、奥に行くほど深くなる「なぎさプール」など、昨年同様に計4種類のプールを展開する。
休憩場所を事前に確保できることで人気の「有料レストスペース」も設置。あわせて、フルーツを使用したドリンクや手軽に食べられるフードを提供する「ザ・ブーン カフェ」など、充実のフードエリアも展開する。
6月1日からオンラインチケットサイト「アソビュー！」で「ザ・ブーン」入場券および有料レストスペースの販売を開始した。
■概要
期間：2026年7月11日（土）〜9月13日（日）
※7月13日（月）〜7月17日（金）、8月27日（木）、9月1日（火）〜9月4日（金）、9月7日（月）〜9月11日（金）は休業
時間：午前10時〜午後4時
大人も子どもも大興奮「ドンブラー ギミックエリア」が誕生
カラフルで遊び心満載のギミック(仕掛け)が3種類登場。水遊びがもっと楽しく、笑顔あふれる場所が増える。
・「ウォータートンネル」くぐるだけでワクワクする、水のトンネル
・「ウォーターレボリューション」ダイナミックな水の動きに大興奮！
・「ウォーターガン」的を狙って水を発射！大人も思わず熱中する仕掛け
休憩スペースを確保できる毎年好評「有料レストスペース」
事前予約で憩いの場をキープできる、毎年好評の「有料レストスペース」。気軽にリゾート気分を味わえる「パラソルシート」や、ラグジュアリーな雰囲気を味わえる「プレミアムグランシート」など9種128席を用意。
パラソルシート（目安人数〜4名）A日程：5000円、B日程：6000円
わんぱくシート（目安人数〜4名）A日程：7000円、B日程：8000円
プレミアムグランシート（目安人数〜10名）A日程：2万円、B日程：2万3000円
※税込
■プールサイドに「ザ・ブーン カフェ」など6店
「ザ・ブーン カフェ」が今夏もオープンし、プールサイドにバラエティー豊かな計6店舗がラインナップ。南国気分を味わえるトロピカルなメニューから、手軽につまめるファストフード、スタミナ満点のガッツリ系メニューまで、気分に合わせて選べる。
■7月の平日限定 人気のスライダーが乗り放題の「平日スライダーフリーパス」
関西最大級の長さを誇る2種類のスライダー「クライングチューブ」と「キャニオンライド」。全長212メートルの「クライングチューブ」は、高速で滑り降りる爽快感が魅力です。全長185メートルの「キャニオンライド」は、右へ左へと振られながら渓谷を流れ落ちるスリルを楽しめる。
また、通常1回400円（税込）のところ、7月の平日限定で1日に何度でも乗り放題になるお得な「平日スライダーフリーパス」を用意。
販売日：7月21日（火）〜24日（金）、27日（月）〜31日（金）計9日間
料金：1000円(税込)
販売場所：プール更衣棟1階券売機
【画像多数】ひらかたパークのプール 新たに3種類のギミック（仕掛け）登場
今年は、流水プール「ドンブラー」の中州部分に、新たに3種類のギミック（仕掛け）が登場し、大人も子どもも一緒に楽しめる要素が増える。また、子ども専用の「わんぱくプール」や、眺望抜群の「シエスタプール」、奥に行くほど深くなる「なぎさプール」など、昨年同様に計4種類のプールを展開する。
6月1日からオンラインチケットサイト「アソビュー！」で「ザ・ブーン」入場券および有料レストスペースの販売を開始した。
■概要
期間：2026年7月11日（土）〜9月13日（日）
※7月13日（月）〜7月17日（金）、8月27日（木）、9月1日（火）〜9月4日（金）、9月7日（月）〜9月11日（金）は休業
時間：午前10時〜午後4時
大人も子どもも大興奮「ドンブラー ギミックエリア」が誕生
カラフルで遊び心満載のギミック(仕掛け)が3種類登場。水遊びがもっと楽しく、笑顔あふれる場所が増える。
・「ウォータートンネル」くぐるだけでワクワクする、水のトンネル
・「ウォーターレボリューション」ダイナミックな水の動きに大興奮！
・「ウォーターガン」的を狙って水を発射！大人も思わず熱中する仕掛け
休憩スペースを確保できる毎年好評「有料レストスペース」
事前予約で憩いの場をキープできる、毎年好評の「有料レストスペース」。気軽にリゾート気分を味わえる「パラソルシート」や、ラグジュアリーな雰囲気を味わえる「プレミアムグランシート」など9種128席を用意。
パラソルシート（目安人数〜4名）A日程：5000円、B日程：6000円
わんぱくシート（目安人数〜4名）A日程：7000円、B日程：8000円
プレミアムグランシート（目安人数〜10名）A日程：2万円、B日程：2万3000円
※税込
■プールサイドに「ザ・ブーン カフェ」など6店
「ザ・ブーン カフェ」が今夏もオープンし、プールサイドにバラエティー豊かな計6店舗がラインナップ。南国気分を味わえるトロピカルなメニューから、手軽につまめるファストフード、スタミナ満点のガッツリ系メニューまで、気分に合わせて選べる。
■7月の平日限定 人気のスライダーが乗り放題の「平日スライダーフリーパス」
関西最大級の長さを誇る2種類のスライダー「クライングチューブ」と「キャニオンライド」。全長212メートルの「クライングチューブ」は、高速で滑り降りる爽快感が魅力です。全長185メートルの「キャニオンライド」は、右へ左へと振られながら渓谷を流れ落ちるスリルを楽しめる。
また、通常1回400円（税込）のところ、7月の平日限定で1日に何度でも乗り放題になるお得な「平日スライダーフリーパス」を用意。
販売日：7月21日（火）〜24日（金）、27日（月）〜31日（金）計9日間
料金：1000円(税込)
販売場所：プール更衣棟1階券売機