優れたテレビ・ラジオ番組などに贈られる「第63回ギャラクシー賞」（放送批評懇談会選定）の贈賞式が1日、東京都内のホテルで行われ、昨年度後期のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（昨年9月〜今年3月放送）がテレビ部門特別賞を受賞。ヒロインを務めた女優の郄石あかり（23）が登壇した。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を紡ぎ上げた。

この日は、ふじき氏、制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー、チーフ演出の村橋直樹監督とともに出席。印象に残るシーンを問われると、郄石は松野トキとレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が結ばれた昨年末最後の“神回”を挙げ「告白ではなく、ふじきさんが“（散歩に）ご一緒してええですか”という台詞を書いてくださり、村橋さんが最初は台本になかった宍道湖を散歩するシーンを加えてくださり、皆さんの力で出来上がった回を放送で見て、感動しました」と感謝した。

選評は「連綿と続く朝ドラの歴史を受け継ぐとともに、新たな道筋を切り拓いた作品でした。主演の郄石あかりさんが見せた生命力あふれる演技、難役を血の通った人物へと昇華させたトミー・バストウさんの真摯な役づくりは、丁寧な人物造形の賜物です。吉沢亮さん、岡部たかしさん、池脇千鶴さん、円井わんさんら実力ある俳優を配し、見事なアンサンブルが成立しました」とキャストを称賛。

スタッフワークについても「日本の怪談に通じる“暗さ”を豊かに生かした陰翳礼讃の映像美も圧巻、現場に共有された高い美意識と技術力がうかがわれました。ドラマの世界観と深く響き合ったハンバートハンバートの主題歌（『笑ったり転んだり』）は、作品に確かな奥行きと余韻をもたらしていました。これらが相互に響き合い、見事なハーモニーとして結実し、朝ドラの表現をさらに高みへと押し上げたその達成は、特別な賞賛に値します」と絶賛してやまない。

テレビ部門個人賞は、昨年11〜12月に放送されたNHK夜ドラ「ひらやすみ」（全20回）などの演技が高く評価された俳優の岡山天音。放送批評懇談会の正会員とオンライン会員Gメンバーの投票による「マイベストTV賞グランプリ」は、昨年10月期のTBS火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が受賞した。