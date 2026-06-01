俳優賀来賢人（36）が、31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。ドラマ「今日から俺は!!」撮影当時の様子が明かされた。

賀来が「僕の人生を変えてくれた人」「いなかったら今の僕はいない」という存在だという福田雄一監督がリモートで出演。賀来のデビュー直後から20年の付き合いで映像、舞台などともにした仕事は18作品だという。

賀来の主演作「今日から俺は!!」の撮影当時の様子について、福田監督は「全員が『これで売れてやるんだ』という迫力がすごかったんですよ」と明かした。

賀来は「仲野太賀とか、清野菜名だったり、橋本環奈ちゃんだったり…僕たち“辛酸なめ組”って呼んでるんですけど。キャリアはある程度あるんだけど、なかなかうまくいかなかったっていう、そういう人たちが集まったのが『今日から俺は!!』っていう番組で。だから毎晩『絶対この番組で売れてやる。絶対この作品で売れてやろうな』って鼓舞しながらやってたドラマだったので」と振り返った。

福田監督は「3カ月近く、ずっと泊まりで、誰も縫う仕事（作品の掛け持ち）がないから。学園ものなのでナイトシーンがほぼないんで、夕方終わったら全員でご飯食べに行って。幸か不幸か皆さん全然売れてないので、全額僕が食事代を持つんですよ」と明かした。

すると賀来は「勢いだけはあるんですよ。『福田さん、肉行きましょうよ』って言ってるんですけど『ごちそうさまです！』ってみんなで言って。お金ないから」と回顧。福田監督は「1回、全員で行ってファミレスみたいなステーキ屋ですよ。帰りにお会計したら50万だって」と明かした。賀来は「みんな疲れてるからスゴく食べるんですよ」と説明した。

MCの林修氏が「でも今みたら、よくこのメンバーが集まったな…そうそうたる人たちばっかりですよね」と話すと、賀来は「それこそ今、太賀はね、太賀が大河ドラマやってる時代に…信じられないですけど。一番そこが解せない。アイツが大河ドラマ？」と語った。福田監督は「ホントだよね。クランクインの初日に叫びすぎて声枯らしてた太賀がさ」と暴露。賀来は「そのあと使い物にならなくなっちゃって」と明かした。