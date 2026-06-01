前田旺志郎、ブルーレーベル所属を発表 元「まえだまえだ」で「M-1」出場、是枝監督作品にも出演
俳優の前田旺志郎（25）が、きょう1日よりブルーレーベルに所属となった。同事務所が公式サイトとXで伝えた。
【写真】「お兄さん久々」「揃ってる！」“まえだまえだ”航基＆旺志郎、久々の兄弟ショット ※3・4枚目
Xの投稿で「BLUE LABELに新たに所属者が加わりました」と、前田を紹介。「何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
前田は子役時代、前田航基とともにお笑いコンビ「まえだまえだ」を結成。2人は、小学生の兄弟漫才コンビとして2007年の『M-1グランプリ』に出場し、11年には是枝裕和監督が手がけた映画『奇跡』でW主演を務めるなど、幅広い活動で話題になった。
同事務所には、俳優の磯村勇斗らが所属している。
前田は2000年12月7日生まれ、大阪府吹田市出身。最近は、山田裕貴主演のドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」シリーズや、6月19日公開の映画『黒牢城』に栗山善助役、同日公開の映画『君は映画』に劇団員・カンバヤシ役で出演する。今年3月31日をもって、株式会社松竹エンタテインメントとの専属契約を終了したことを伝えていた。
【写真】「お兄さん久々」「揃ってる！」“まえだまえだ”航基＆旺志郎、久々の兄弟ショット ※3・4枚目
Xの投稿で「BLUE LABELに新たに所属者が加わりました」と、前田を紹介。「何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
前田は子役時代、前田航基とともにお笑いコンビ「まえだまえだ」を結成。2人は、小学生の兄弟漫才コンビとして2007年の『M-1グランプリ』に出場し、11年には是枝裕和監督が手がけた映画『奇跡』でW主演を務めるなど、幅広い活動で話題になった。
前田は2000年12月7日生まれ、大阪府吹田市出身。最近は、山田裕貴主演のドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」シリーズや、6月19日公開の映画『黒牢城』に栗山善助役、同日公開の映画『君は映画』に劇団員・カンバヤシ役で出演する。今年3月31日をもって、株式会社松竹エンタテインメントとの専属契約を終了したことを伝えていた。