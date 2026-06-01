プロボクシングWBA世界ミニマム級正規王者・松本流星（28＝帝拳）が1日、所属ジムの公式ホームページで同王座の返上を発表した。

この日、更新されたWBA最新ランキングで同級1位となっていた松本は昨年9月に同王座を獲得。今年3月には横浜BUNTAIで行われた同級4位・高田勇仁（27＝ライオンズ）とのダイレクトリマッチでフルマークの判定勝利を収め初防衛に成功していた。

WBA同級スーパー王者オスカー・コラーゾ（プエルトリコ）との団体内統一戦も模索していた松本だが「向こうに（自分との対戦による）メリットがない」とかねて、前WBC同級王者メルビン・ジェルサエム（フィリピン）ら、他団体の強敵との対戦を希望していた。

千葉県成田市内で次戦に向けた走り込み合宿を行っている松本は、所属ジムを通じて「本日をもってWBA王座を返上させていただきました。理由として団体の枠に捉われず強い相手と戦っていきたいと思ったからです！沢山の方々のご協力と、ご支援があって獲得できたベルトですし、子供の頃の夢でもあったので、思い入れはあります。合宿から帰ると、自宅のリビングに飾ってあるベルトをどうしようか迷ってるところです。また獲れば良い、そう思えるのもすごく贅沢なことだと思うので本当に感謝です。

今日から、チャンピオンではなくなった松本流星ですが、その日がくることを願いながら、走り出します！そして早速これからゴルフ場を走ります！！」などとコメントした。