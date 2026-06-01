ドジャースとフィリーズの3連戦はドジャースが勝ち越しました。

日本選手3人がそれぞれの形で昨季の本塁打王で現在メジャートップ22本塁打を放つカイル・シュワバー選手に打ち勝ちました。

まずは日本時間5月30日のカード初戦。大谷翔平選手が5月28日の投打二刀流出場での登板日に“唯一無二”の2試合連続の先頭打者アーチを決めると、その次戦で2試合連続となる第10号を放ちました。3回、1アウトランナー無しの場面。相手先発ザック・ウィーラー投手のスプリットを引っ張ると打球はフェンスオーバー。ダイヤモンドを1周すると、ベンチに戻った際にはデーブ・ロバーツ監督から“ひまわりの種シャワー”を浴びせられ祝福を受けました。シュワバー選手も負けじと6回にストレートを高く打ち上げ、センターに向かって放物線を描き22号を記録。シュワバー選手はこの一発にとどまり4打数1安打でしたが、大谷選手は第3打席第4打席でヒットを放ち、4打数3安打の活躍。ドジャースが初戦をつかみました。

第2戦は佐々木朗希投手が先発登板。初回の先頭で迎えたシュワーバー選手に粘られながらも160キロ超えのストレートも投じるなど、9球目のスプリットで空振り三振としました。さらに3回にも直球で空振り三振と2打席連続三振を奪いました。佐々木投手は5回と1/3で84球を投げ、被安打3、7奪三振、与四球1、1失点の成績。勝利投手の権利を持って降板しましたが、8回に逆転を許し敗れました。

そして3戦目はエースに成長している山本投手がマウンドに上がります。シュワバー選手が初回先頭打者で登場すると、内角攻めでシュワバー選手を翻弄。5球目のシンカーが一時ボール判定も、捕手のダルトン・ラッシング選手のABSチャレンジにより覆り見逃し三振としました。3回の第2打席は直球と変化球を織りまぜ最後はカーブで空振り三振を奪います。そして、5回の第3打席は1アウト2・3塁と大量得点もあり得る場面。ファウルで粘られるも最後は97.5マイル(約157キロ)の直球をシュワバー選手が空振り三振し、強打者を3打席連続三振に打ち取りました。山本投手は5回1/3を投げ、10奪三振、無失点の投球を見せ、5勝目を手にしました。

フィリーズ相手に勝ち越しを果たしたドジャース。38勝21敗と圧倒的な強さでナ・リーグ西地区1位に君臨しています。