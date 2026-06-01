東京都教育委員会は５月２８日、都立学校に独自配備している生成ＡＩ（人工知能）の「都立ＡＩ」について、授業以外の校務での活用マニュアルを初めて策定し、各校に配布した。

推奨事項を示して利用を促し、教員の働き方改革につなげる一方、許されない使用例も挙げて注意喚起する。

都立ＡＩは、昨年５月から全都立学校の児童・生徒や教職員がパソコンやタブレット端末から利用し、主に生成ＡＩの使い方を学ぶ授業で使われている。こうした授業以外にも、保護者向けの案内文や学校ホームページに掲載する記事の作成、議事録の要点整理などにも活用されている。

都教委がまとめたマニュアルでは、部活動や進路指導など１２のケースでの補助的な活用を想定。▽児童・生徒の観察所見や推薦文の下書き▽教師からの質問に対する児童・生徒の反応のシミュレーション（想定実験）――など、情報・発想の整理やたたき台の作成で使うことを推奨した。

一方で、禁止事項として、〈１〉児童・生徒への評価・評定、指導方針などをすべて生成させる〈２〉個人情報や、指導・保護者対応の記録など機密性の高い資料を入力する――ことを示した。事実に基づかない情報を回答する「ハルシネーション（幻覚）」が含まれていないか確認せず、生成ＡＩが回答した内容をそのまま使用することも避けるよう強調した。

この日は、教員の働き方の抜本的な見直しに向けた有識者会議の初会合も開かれ、教員の校務負担の大きさが改めて説明された。

都教委の担当者は「最終的な意思決定を生成ＡＩに委ねてはならないが、補助的なツールとしてうまく活用し、業務負担の軽減につなげてほしい」としている。