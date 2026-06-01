お笑いトリオ、パンサーの向井慧（40）が1日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。嵐のラストライブを配信視聴し、過去に解散した国民的グループに思いをはせた。

嵐は5月31日に東京ドームでラストツアー最終公演を開催し、26年半のグループ活動に区切りを付けた。同日は休みのため自宅でライブ配信を鑑賞したといい、嵐の楽曲について「当たり前ですけど、え、全部知ってるんだけどって」と驚いた様子。「その曲のドラマまで思い浮かぶ。これ大野君主演のドラマ『怪物くん』だったなとか。櫻井君のドラマだったなとか。ニノのドラマだったなとか。全員主演級じゃんっていろんなことを感じながら」と感慨深げに語った。

歌詞についても「全部の曲が最後のライブにぴったりの曲に聞こえるのは、『感謝カンゲキ雨嵐』とかもそうですけど感謝伝える曲とか。ラブソングであなたに向けて愛する歌を歌ってるんだけど、全部ファンに向けての愛にも聞こえたりとか」。ライブ最終盤のクレジット表記にはメンバーの名前とともに「With you」とも記されており、向井は「『嵐はあなたとともに』と。活動全てあなたに向けてやってたんだっていうのが。最後の最後のちょっとライブ見ただけの男が」と感銘を受けた様子で、「中年男が。お見事と思いましたもん」と笑いつつ幕引きに拍手を送った。

メンバーのあいさつも絶賛し「皆さん素晴らしいですけど、櫻井さんが順番的にラストで。『僕たちが嵐でした。いや、僕たちが嵐です』って。長嶋茂雄の『巨人軍は永久に不滅です』級の。ずしんというラストのドーンみたいなあいさつとか。みんなそれぞれ素晴らしかった」とたたえた。

一方で「あれを見ると、なんてすてきなライブだったんだって思うと同時に、SMAPで見たかったなって思ったんですね。俺たち世代は」と本音を吐露。「今の20代、30代の方々が嵐とともに育ってきたみたいに、僕らは学生時代SMAPとともに育ったから」と語ると、月曜パートナーのヒャダインも「全部知ってるよ、曲も。最後のあいさつも5人で聞きたかったよね」と同意した。

向井が「あれを嵐で見られた皆さんは本当に幸せだっただろうなと思いました」と嵐ファンの心情を想像すると、ヒャダインも「そしてそこまでちゃんと活動していた嵐の皆さんもすごいよね」と改めてメンバーを称賛した。