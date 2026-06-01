サッカー日本代表映画、舞台あいさつで“サプライズ情報”ポロリ？ ペナルティ・ヒデら即フォロー「これ私だったら干されてましたよ！」
サッカー日本代表映画『ONE CREATURE』キックオフ特別試写会上映後舞台あいさつ が6月1日、都内で行われ、サプライズ情報を明かしてしまう一幕があった。
【ソロショット】サムライブルーのユニフォーム姿で登場したヒデ
本作は、「AFCアジアカップ2023」やワールドカップアジア予選、日々のトレーニング、ピッチ外での姿などを通して、2022年のW杯カタール大会終了後から今大会直前まで、日本代表が積み重ねてきた“成長”と“進化”の軌跡を追う。
舞台あいさつには、宮本恒靖氏（日本サッカー協会会長）、GAKU‐MC（ウカスカジー）、ヒデ（ペナルティ）、岸枢宇己監督、矢花宏太氏（企画・P）、サッカー日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダー・JI BLUEの白岩瑠姫（JO1）、高塚大夢（INI※高＝はしごだか）が登壇した。
作品を振り返る中、GAKU‐MCがサプライズ情報をサラリと打ち明けてしまう場面も。上映後の舞台あいさつだったため、事態は大事にはならなかったが、MC・サッシャは、報道陣に記述を避けることを促したうえで「こういう時のためのMCですから」と即フォロー。ヒデ（ペナルティ）は「これ私だったら干されてましたよ！」と叫び、笑いを誘った。
【ソロショット】サムライブルーのユニフォーム姿で登場したヒデ
本作は、「AFCアジアカップ2023」やワールドカップアジア予選、日々のトレーニング、ピッチ外での姿などを通して、2022年のW杯カタール大会終了後から今大会直前まで、日本代表が積み重ねてきた“成長”と“進化”の軌跡を追う。
作品を振り返る中、GAKU‐MCがサプライズ情報をサラリと打ち明けてしまう場面も。上映後の舞台あいさつだったため、事態は大事にはならなかったが、MC・サッシャは、報道陣に記述を避けることを促したうえで「こういう時のためのMCですから」と即フォロー。ヒデ（ペナルティ）は「これ私だったら干されてましたよ！」と叫び、笑いを誘った。