きゃりーぱみゅぱみゅ、わが子の「完璧すぎる」“ダンス”動画を公開 母譲りのリズム感に絶賛の声「将来が楽しみすぎる」
歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（33）が5月31日、自身のインスタグラムを更新。自身の歌唱動画に合わせてノリノリに踊るわが子の様子を公開した。
【動画】DNA受け継がれている？きゃりーぱみゅぱみゅが公開した、母の楽曲にノリノリなわが子
きゃりーは、自身が初登場したYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した楽曲「キミに100パーセント」のリズムに合わせて体を動かすわが子の後ろ姿を動画で投稿。小さい体で楽しげに踊る姿が捉えられている。
動画では、きゃりーは「3、2、1、GOー！」と掛け声をすると、わが子もリズムに合わせて踊りを変化。その様子に「入り完璧すぎる」と驚いた様子を見せ、母譲りのリズム感を披露していた。
この投稿に、コメント欄には「めっちゃかわいい 将来が楽しみすぎる」「しっかりDNAが受け継がれていますね！」「きゃりーちゃん2世ほんと完璧」「さすがです」「すっごいノリノリでダンスしてる」などと、リズム感を称賛する声が寄せられている。
きゃりーは、俳優の葉山奨之（30）と2023年3月に結婚を発表。24年10月に第1子の誕生を発表した。
【動画】DNA受け継がれている？きゃりーぱみゅぱみゅが公開した、母の楽曲にノリノリなわが子
きゃりーは、自身が初登場したYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した楽曲「キミに100パーセント」のリズムに合わせて体を動かすわが子の後ろ姿を動画で投稿。小さい体で楽しげに踊る姿が捉えられている。
動画では、きゃりーは「3、2、1、GOー！」と掛け声をすると、わが子もリズムに合わせて踊りを変化。その様子に「入り完璧すぎる」と驚いた様子を見せ、母譲りのリズム感を披露していた。
この投稿に、コメント欄には「めっちゃかわいい 将来が楽しみすぎる」「しっかりDNAが受け継がれていますね！」「きゃりーちゃん2世ほんと完璧」「さすがです」「すっごいノリノリでダンスしてる」などと、リズム感を称賛する声が寄せられている。
きゃりーは、俳優の葉山奨之（30）と2023年3月に結婚を発表。24年10月に第1子の誕生を発表した。