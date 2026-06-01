高橋英樹、色とりどりの花でにぎわう自宅の花壇を公開「可愛らしいお庭」「英樹さんのお宅の美しい花壇は心が癒されます」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が5月29日、自身のブログを更新。色とりどりの花でにぎわう自宅の花壇を披露した。
【写真】「可愛らしいお庭」「とても素敵」色とりどりの花々でにぎわう高橋英樹の自宅花壇
英樹は「初夏のカラフル花が色々と！、、植木屋さんに沢山の花を植えてもらいました」と明かし、彩り鮮やかな花壇の写真をアップ。「可愛らしい花壇です」とうれしそうに紹介した。
コメント欄には「お家の花壇がとても素敵ですね…とても綺麗ですね」「可愛らしいお庭になりましたね〜」「英樹さんのお宅の美しい花壇は心が癒されます」「色とりどりのお花たちがたくさん！咲き誇ってますね」「可憐な花々と一緒に暮らせる幸せ。うれしいですよね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「可愛らしいお庭」「とても素敵」色とりどりの花々でにぎわう高橋英樹の自宅花壇
英樹は「初夏のカラフル花が色々と！、、植木屋さんに沢山の花を植えてもらいました」と明かし、彩り鮮やかな花壇の写真をアップ。「可愛らしい花壇です」とうれしそうに紹介した。
コメント欄には「お家の花壇がとても素敵ですね…とても綺麗ですね」「可愛らしいお庭になりましたね〜」「英樹さんのお宅の美しい花壇は心が癒されます」「色とりどりのお花たちがたくさん！咲き誇ってますね」「可憐な花々と一緒に暮らせる幸せ。うれしいですよね」などと、さまざまな反響が寄せられている。