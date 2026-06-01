【大学野球】全日本大学野球選手権の出場２７校が決定 慶大が早慶戦を制し５年ぶり１３度目の出場
慶大が東京六大学リーグの優勝を決め、第７５回全日本大学野球選手権大会（６月８〜１４日・神宮、東京ドーム）出場を決め、出場する２７校が出そろった。出場校は以下の通り。
▽北海道学生野球連盟 函館大学（１６年ぶり４回目）
▽札幌学生野球連盟 北海学園大学（２大会連続２２回目）
▽北東北大学野球連盟 富士大（３年ぶり１７回目）
▽仙台六大学野球連盟 東北福祉大（２大会連続３８回目）
▽南東北大学野球連盟 東日本国際大（５大会連続１９回目）
▽千葉県大学野球連盟 国際武道大（３年ぶり２２回目）
▽関甲新学生野球連盟 上武大（３大会連続２１回目）
▽東京新大学野球連盟 共栄大（２年ぶり５回目）
▽東京六大学野球連盟 慶大（５年ぶり１３度目）
▽東都大学野球連盟 国学院大（５年ぶり２回目）
▽首都大学野球連盟 日体大（３年ぶり１２回目）
▽神奈川大学野球連盟 横浜商大（１５年ぶり５回目）
▽愛知大学野球連盟 中京大（３大会連続２２回目）
▽東海地区大学野球連盟 中部学院大（２年ぶり５回目）
▽北陸大学野球連盟 金沢学院大学（４年ぶり５回目）
▽関西学生野球連盟 関西大（３１年ぶり１２回目）
▽関西六大学野球連盟 大商大（９大会連続１６回目）
▽阪神大学野球連盟 天理大（２年ぶり１１回目）
▽近畿学生野球連盟 奈良学園大（２大会連続２３回目）
▽京滋大学野球連盟 花園大（３年ぶり３回目
▽広島六大学野球連盟 近大工学部（２大会連続３２回目）
▽中国地区大学野球連盟 周南公立大（８年ぶり１４回目）
▽四国地区大学野球連盟 松山大（４年ぶり３３回目）
▽九州六大学野球連盟 北九州市立大（２１年ぶり６回目）
▽福岡六大学野球連盟 九産大（４大会連続２５回目）
▽九州地区大学野球連盟 日本文理大（２年ぶり１３回目）
▽南部九州大学野球連盟 東海大学九州キャンパス（３大会連続１４回目）