全日本大学野球選手権の出場権を手にした慶大ナインはリーグ優勝を決めマウンドで歓喜（カメラ・古川 剛伊）

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　慶大が東京六大学リーグの優勝を決め、第７５回全日本大学野球選手権大会（６月８〜１４日・神宮、東京ドーム）出場を決め、出場する２７校が出そろった。出場校は以下の通り。

　▽北海道学生野球連盟　　函館大学（１６年ぶり４回目）

　▽札幌学生野球連盟　　　北海学園大学（２大会連続２２回目）

　▽北東北大学野球連盟　　富士大（３年ぶり１７回目）

　▽仙台六大学野球連盟　　東北福祉大（２大会連続３８回目）

　▽南東北大学野球連盟　　東日本国際大（５大会連続１９回目）

　▽千葉県大学野球連盟　　国際武道大（３年ぶり２２回目）

　▽関甲新学生野球連盟　　上武大（３大会連続２１回目）

　▽東京新大学野球連盟　　共栄大（２年ぶり５回目）

　▽東京六大学野球連盟　　慶大（５年ぶり１３度目）

　▽東都大学野球連盟　　　国学院大（５年ぶり２回目）

　▽首都大学野球連盟　　　日体大（３年ぶり１２回目）

　▽神奈川大学野球連盟　　横浜商大（１５年ぶり５回目）

　▽愛知大学野球連盟　　　中京大（３大会連続２２回目）

　▽東海地区大学野球連盟　中部学院大（２年ぶり５回目）

　▽北陸大学野球連盟　　　金沢学院大学（４年ぶり５回目）

　▽関西学生野球連盟　　　関西大（３１年ぶり１２回目）

　▽関西六大学野球連盟　　大商大（９大会連続１６回目）

　▽阪神大学野球連盟　　　天理大（２年ぶり１１回目）

　▽近畿学生野球連盟　　　奈良学園大（２大会連続２３回目）

　▽京滋大学野球連盟　　　花園大（３年ぶり３回目

　▽広島六大学野球連盟　　近大工学部（２大会連続３２回目）

　▽中国地区大学野球連盟　周南公立大（８年ぶり１４回目）

　▽四国地区大学野球連盟　松山大（４年ぶり３３回目）

　▽九州六大学野球連盟　　北九州市立大（２１年ぶり６回目）

　▽福岡六大学野球連盟　　九産大（４大会連続２５回目）

　▽九州地区大学野球連盟　日本文理大（２年ぶり１３回目）

　▽南部九州大学野球連盟　東海大学九州キャンパス（３大会連続１４回目）