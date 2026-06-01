JI BLUE白岩瑠姫＆高塚大夢、サッカー日本代表から“チームワーク”学ぶ「絶対に1人で戦って勝てるわけじゃない」
サッカー日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダー・JI BLUEの白岩瑠姫（JO1）、高塚大夢（INI※高＝はしごだか）が6月1日、都内で行われたサッカー日本代表映画『ONE CREATURE』キックオフ特別試写会上映後舞台あいさつに登壇した。
【ソロショット】サムライブルーのユニフォーム姿で登場した白岩瑠姫
本作は、「AFCアジアカップ2023」やワールドカップアジア予選、日々のトレーニング、ピッチ外での姿などを通して、2022年のW杯カタール大会終了後から今大会直前まで、日本代表が積み重ねてきた“成長”と“進化”の軌跡を追う。
映画を鑑賞した白岩は「日本代表の皆さんや森保監督が同じ夢や目標に向かう裏側を見させていただき、心が震えました。サッカーだけではなく、ほかのお仕事や日々あることは絶対に1人で戦って勝てるわけじゃないなと思いました」とコメント。「大人数で活動させていただいているので、チームワークを勉強させていただく部分もあり、あっと言う間の2時間でした」と、振り返った。
続けて、高塚は「このタイミングで公開されることに意味があるなと思っています。（JI BLUEが歌う）「景色」にも『誰にも奇跡と言わせない』という歌詞があるのですが、その意味を実感できる努力の成果を事細かに描かれていました。最近、サッカーについて興味を持った人にとってもより選手たちのこともサッカーのことも知れるきっかけになるんじゃないかなと思います」とアピールした。
舞台あいさつには、白岩、高塚のほか、宮本恒靖氏（日本サッカー協会会長）、GAKU‐MC（ウカスカジー）、ヒデ（ペナルティ）、岸枢宇己監督、矢花宏太氏（企画・P）も登壇した。
【ソロショット】サムライブルーのユニフォーム姿で登場した白岩瑠姫
本作は、「AFCアジアカップ2023」やワールドカップアジア予選、日々のトレーニング、ピッチ外での姿などを通して、2022年のW杯カタール大会終了後から今大会直前まで、日本代表が積み重ねてきた“成長”と“進化”の軌跡を追う。
続けて、高塚は「このタイミングで公開されることに意味があるなと思っています。（JI BLUEが歌う）「景色」にも『誰にも奇跡と言わせない』という歌詞があるのですが、その意味を実感できる努力の成果を事細かに描かれていました。最近、サッカーについて興味を持った人にとってもより選手たちのこともサッカーのことも知れるきっかけになるんじゃないかなと思います」とアピールした。
舞台あいさつには、白岩、高塚のほか、宮本恒靖氏（日本サッカー協会会長）、GAKU‐MC（ウカスカジー）、ヒデ（ペナルティ）、岸枢宇己監督、矢花宏太氏（企画・P）も登壇した。