スピードスケート元日本代表の郄木美帆さんが5月31日、自身のInstagramを更新。32歳の誕生日を迎えたことを報告しました。

オリンピックで獲得した10個のメダルを携えた写真と共に、現役引退後、2か月半が経過したことに「あっという間」と驚きを示しつつ、充実した日々を送っているとつづります。

5月22日が誕生日の郄木選手ですが、誕生日報告は1週間も過ぎています。「何だか今回はその中でも特別な節目になるような気がして。どんな文章を綴ろうかなぁ何の写真を使おうかなぁと考えてたらあっという間に時間が過ぎていました」といろいろ考えた結果遅れてしまったそうです。

引退から2か月半いろいろ経験しているものの全く進んでいないと試行錯誤する日々を送る中「そんなこんなで当面の間の私の夢は【47都道府県制覇】です」と新しい夢を発表。「日本国内でも行ったことがない場所ってたくさんあるんだな。と感じたことと少しでも多くの人に会ってお話ししてみたいな。と思っています」とその理由を語り、「構想中のやりたいものもたくさん」と明かしました。

そして、「第一の航海を終えるにあたって、私が残せた成績は間違いなく私に関わってくださった人がいたからこそであり誰1人欠けても今の私は存在しなかったと思っています」と、現役時代に関わった人々への感謝を伝えると、「最後に、どんな時も変わらずにいてくれる両親と家族に心からの敬意を。第二の航海、開幕です！！」と締めくくりました。

▽郄木美帆さんInstagram全文

先日、、、1週間前ですね。笑32歳の誕生日を迎えました。たくさんのメッセージ、ありがとうございました。もう…5月も終わるんですね。引退を決めて最後のシーズンが終わってからあっという間に2ヶ月半が経ちました。どんな時も変わらずに、5月22日は親が命をかけて私をこの世に産み出してくれた大切なタイミングではあるのですが、何だか今回はその中でも特別な節目になるような気がして。どんな文章を綴ろうかなぁ何の写真を使おうかなぁと考えてたらあっという間に時間が過ぎていましたこの2ヶ月半、たくさんのことがあって毎日慌ただしくも充実した日々を送れているのではないかなと思っています。

「大きく帆を広げ、全身で風を浴びながら思うがままに進んでいきたい」そう宣言した通り、今は興味が湧くことを中心に様々なことに触れ、新しい土地にも足を運んでおります。とはいえ、頭の中で構想を練るばかりで全く進んでいないものもあるので、どうにか形にしていきたいという思いもそんなこんなで当面の間の私の夢は「47都道府県制覇」です日本国内でも行ったことがない場所ってたくさんあるんだな。と感じたことと少しでも多くの人に会ってお話ししてみたいな。と思っていますそのほかにも構想中のやりたいものもたくさん焦らずじっくり、ゆっくりしっかり知らなかったことを知りに行く旅を始めたいと思います。また、第一の航海を終えるにあたって、私が残せた成績は間違いなく私に関わってくださった人がいたからこそであり誰1人欠けても今の私は存在しなかったと思っています。

本当に、最高の旅をありがとうございましたこの写真にはそんな想いがこもっています。最後に、どんな時も変わらずにいてくれる両親と家族に心からの敬意を。第二の航海開幕です！！