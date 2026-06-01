W杯でさらなる新ルール追加へ!! GK治療中のテクニカルエリア集合を禁止
日本代表対アイスランド代表で話題になった新競技規則だが、北中米ワールドカップでさらなる新ルールの適用が決まったようだ。『BBC』が5月31日に伝えている。
国際サッカー連盟(FIFA)のピエルルイジ・コリーナ審判委員長が明らかにしたところによると、GKがピッチ内で治療を受けている際、フィールドプレーヤーがコーチ陣と話すためにテクニカルエリアへ向かうことが禁止されるという。最近ではGKがピッチ内での治療を認められていることを活用し、擬似的なタイムアウトの状況を作ってチームに戦術確認の機会を与えるような行動がプレミアリーグなどで問題視されていた。
コリーナ審判委員長によるとイエローカードやレッドカードの対象にはしない方針だが、審判団が選手に対応する模様。同氏は「ピッチ上に実際にいるのが審判団とドクター、GKだけというのはかなり奇妙なこと。他の選手全員がピッチを離れることはよくない」と話している。
また、国際サッカー評議会(IFAB)は同日にVAR運用の明確化を発表した。今回の発表で得点やPK、決定的な得点機会の阻止(DOGSO)に繋がるFKやCKについて、ボールが蹴られる前に発生した攻撃側の明らかなファウルもレビュー対象になること、インプレー前のため再開はFKやCKのやり直しになることが明確化された。セットプレーが行われる直前のファウルについてはこれまで国によって解釈に違いがあり、VARが介入不可とする大会もあった。この明確化についてはW杯後に見直しを行うとしている。
以下、その他のW杯で適用される主な新ルール
・交代の時間制限
交代で退く選手は交代ボードが表示されてから10秒以内に退出しなければいけない。時間を超過した場合、退く選手はそのままピッチから離れる一方、途中出場予定の選手はプレー再開から60秒が経った上でアウトオブプレーになるまでピッチ外で待機する。(負傷者、安全上の理由で最も近いところからピッチ外へ出られない場合を除く)
・スローインとCKの時間制限
スローインやゴールキックを行うチームが「意図的に再開を遅らせている」と判断された場合、主審から5秒のカウントダウンが始まる。カウントダウンが終わっても再開されていない場合、スローインは相手チームからの再開に変更され、ゴールキックは相手チームのコーナーキックに変更される。
・負傷者の復帰手順
「(インプレーが続いている状況で)選手が実際に負傷する、もしくは負傷の疑いがあることでプレーが停止された場合」、「主審がメディカルスタッフにピッチに入るように合図した場合」、「主審が選手にピッチ内での負傷の診断が必要か訊いて選手が求めた場合」、負傷した選手やその疑いがある選手はピッチから一時退出した後、プレーが再開されてから60秒間復帰することができなくなる。プレーの再開を遅らせないように自らピッチを離れたときのほか、GKの負傷や相手選手にカードが出たファウルを受けたときなどピッチを退く必要がない場合は例外となる。
・VAR介入対象の追加
明らかに間違った2枚目の警告による誤った退場、明らかに間違って与えられたコーナーキックを再開を遅らせることなくゴールキックに変更できる事象、罰するチームが異なった際の人違いのカード提示をVARの介入対象に追加する。
・退場となる行為
相手選手と対立している状況で自身の口元を隠すこと、判定に抗議するためピッチを離れたり離れるように他の選手へ促すことは一発退場の対象とする
国際サッカー連盟(FIFA)のピエルルイジ・コリーナ審判委員長が明らかにしたところによると、GKがピッチ内で治療を受けている際、フィールドプレーヤーがコーチ陣と話すためにテクニカルエリアへ向かうことが禁止されるという。最近ではGKがピッチ内での治療を認められていることを活用し、擬似的なタイムアウトの状況を作ってチームに戦術確認の機会を与えるような行動がプレミアリーグなどで問題視されていた。
また、国際サッカー評議会(IFAB)は同日にVAR運用の明確化を発表した。今回の発表で得点やPK、決定的な得点機会の阻止(DOGSO)に繋がるFKやCKについて、ボールが蹴られる前に発生した攻撃側の明らかなファウルもレビュー対象になること、インプレー前のため再開はFKやCKのやり直しになることが明確化された。セットプレーが行われる直前のファウルについてはこれまで国によって解釈に違いがあり、VARが介入不可とする大会もあった。この明確化についてはW杯後に見直しを行うとしている。
以下、その他のW杯で適用される主な新ルール
・交代の時間制限
交代で退く選手は交代ボードが表示されてから10秒以内に退出しなければいけない。時間を超過した場合、退く選手はそのままピッチから離れる一方、途中出場予定の選手はプレー再開から60秒が経った上でアウトオブプレーになるまでピッチ外で待機する。(負傷者、安全上の理由で最も近いところからピッチ外へ出られない場合を除く)
・スローインとCKの時間制限
スローインやゴールキックを行うチームが「意図的に再開を遅らせている」と判断された場合、主審から5秒のカウントダウンが始まる。カウントダウンが終わっても再開されていない場合、スローインは相手チームからの再開に変更され、ゴールキックは相手チームのコーナーキックに変更される。
・負傷者の復帰手順
「(インプレーが続いている状況で)選手が実際に負傷する、もしくは負傷の疑いがあることでプレーが停止された場合」、「主審がメディカルスタッフにピッチに入るように合図した場合」、「主審が選手にピッチ内での負傷の診断が必要か訊いて選手が求めた場合」、負傷した選手やその疑いがある選手はピッチから一時退出した後、プレーが再開されてから60秒間復帰することができなくなる。プレーの再開を遅らせないように自らピッチを離れたときのほか、GKの負傷や相手選手にカードが出たファウルを受けたときなどピッチを退く必要がない場合は例外となる。
・VAR介入対象の追加
明らかに間違った2枚目の警告による誤った退場、明らかに間違って与えられたコーナーキックを再開を遅らせることなくゴールキックに変更できる事象、罰するチームが異なった際の人違いのカード提示をVARの介入対象に追加する。
・退場となる行為
相手選手と対立している状況で自身の口元を隠すこと、判定に抗議するためピッチを離れたり離れるように他の選手へ促すことは一発退場の対象とする