俳優の賀来賢人（36）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、演技が完璧な俳優について語った。

18年放送のドラマ「今日から俺は！！」で主演を務め、同作でブレーク。その後も「半沢直樹」（20年）、「TOKYO MER」シリーズ（21、23年）「マイファミリー」など、TBS日曜劇場の大作にも多く出演している。

「半沢直樹」は、日曜劇場を代表する人気シリーズで、賀来が出たのはシーズン2に当たる2020年版。証券会社への出向を命じられる銀行員・半沢直樹（堺雅人）も一目置く、熱き生え抜き社員・森山雅弘を演じた。インタビュアーの予備校講師・林修氏からは、「大ヒット作の第2弾に出るというのは、どんな思いですか？」と問われた。

賀来は「いやあ…プレッシャーでしたよ」とつぶやいた。その理由の一つは、堺の存在感も大きかったという。

「特に堺さんも、初めて現場で見た時に圧倒されて。本当に凄いんですよ。せりふの体への入り方とか、表現もそうなんですけど、あそこまで完璧な方は見たことがないので。この正確性で芝居ができるって、並の努力じゃ身に付かないんだろうなって」

林氏からは、「ホントにせりふを間違えないって話を、他の方にも聞いた」と話した。賀来は「1回も間違えてないですね。1回も」と強調。「だから、こっちが本当に間違えられないんですよ…めちゃめちゃ間違えるんですけど」と笑わせた。

他の出演者がミスをしても、堺は優しい対応を見せていたという。賀来は「全然、“もう1回やろう”って。“やりたいし”みたいに言って下さるし」と明かし、「本当に大好きなんでしょうね、お芝居が」としみじみ語った。