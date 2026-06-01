フリーの青木源太アナウンサーがＭＣを務める関西テレビ「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」が１日放送された。嵐のラストライブを特集。日本テレビの局アナ時代からＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのアイドル好きを公言していた青木アナは、嵐ラブ全開のトークを進めた。

クライマックスの挨拶で、櫻井翔が「宝箱」というフレーズを使用したことに触れて、「ファン一人一人が心に宝箱があって。曲の思い出、ドラマの思い出、コンサートの思い出、それぞれが持ってるんです。ですから…」と熱っぽく話した時点で、月曜レギュラーのハイヒール・リンゴがカットイン。「コマーシャルの間にまた聞くわ。熱うて、もう」とたしなめられると、ガックリと肩を落とした。

その後、芸能リポーターの解説を挟んで、藤本景子アナウンサーから「ファンの方にはどの曲にも思い出が。青木さんもありますか？」と振られると再着火。「武田鉄矢さんは『坂本龍馬がすごいのは明治維新から１５０年たっても、いろんな人にメシをくわしてるところ』と言っていて。嵐の皆さんのおかげで仕事ができてる人もたくさんいると思うんです」。またもトークが終わる気配がなく、リンゴは「また熱くなってきた。後でゆっくり聞こう」とツッコんで、藤本アナも「青木さん、後で聞きます。ねっ、リンゴさん」と続けて強制終了。青木アナは真顔で“お口チャック”のしぐさを見せた。